Wil Wheaton a fait ses débuts en tant qu’acteur professionnel alors qu’il n’avait que huit ans, jouant un petit rôle dans un titre de téléfilm de 1981, A Long Way Home. Ses crédits menant à Stand By Me incluaient The Defiant Ones, The Last Starfighter et l’animation The Secret of NIMH, mais c’est le film de Rob Reiner de 1986 qui s’est avéré être sa performance d’évasion – menant finalement à un rôle de premier plan dans Star. Trek: la nouvelle génération.