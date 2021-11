Wilbur Smith, auteur principal du roman historique, décède

14/11/2021 à 10:06 CET

Wilbur forgeron, auteur d’un roman historique et d’aventures, est décédé ce samedi à l’âge de 88 ans à son domicile en Afrique du Sud, selon ses éditeurs.

Dans un message publié sur le site Web de l’écrivain, ses rédacteurs ont expliqué que Smith « est décédé subitement (…) à son domicile du Cap après une matinée de lecture et d’écriture avec sa femme, Niso ».

Nous sommes désolés d’annoncer que l’auteur à succès mondial bien-aimé Wilbur Smith est décédé subitement cet après-midi dans sa maison du Cap, avec sa femme Niso à ses côtés. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86 – Wilbur Smith (@thewilbursmith) 13 novembre 2021

Smith a publié son premier roman, When the Lions Eat, en 1964, et depuis lors, il a publié 49 romans et vendu plus de 140 millions de livres dans plus de 30 langues. La série Courtney et la série Ballantynes, fictions basées sur des sagas familiales liées à l’Afrique australe, ont fait de lui un auteur populaire.

« Nous sommes très reconnaissants envers ses millions de fans à travers le monde qui ont chéri son incroyable écriture et nous ont tous accompagnés dans ses incroyables aventures », ont assuré leurs éditeurs, sans donner de détails sur la cause du décès.