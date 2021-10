Wild Card ‘Masked Singer’ est deux célébrités avec un drame public entre elles

Préparez-vous pour une histoire à faire sur « The Masked Singer » … car il va y avoir deux célébrités dans le même costume, et on nous dit qu’ils ont toute une histoire entre eux.

Pour la première fois dans l’émission de compétition FOX, il y aura un costume double face avec deux personnes à l’intérieur du même masque … et ils devraient faire leurs débuts sur « Masked Singer » en tant que ballon de plage.

Des sources de production disent à TMZ … les deux célébrités qui se cachent sous le ballon de plage n’ont pas toujours été d’accord, il semble donc qu’il pourrait y avoir un drame en cours.

Et, comprenez ceci… nos sources disent que les célébrités qui composent le tout premier duo de jokers se sont combinées au cours des dernières années… ce qui pourrait rendre les choses super intéressantes.

Lire du contenu vidéo

Renard

La grande question, à part leur véritable identité, y aura-t-il une autre explosion publique entre eux ?!?

Restez à l’écoute …