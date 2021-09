Wild Card « Masked Singer » réalisée avec Jenny McCarthy, devinez qui !

“The Masked Singer” est lancé – tout comme leurs concurrents wild card … dont l’un s’est fermé les lèvres il était une fois avec Jenny McCarthy. La question est… qui ??? ??

Voici l’affaire … nous avons appris qu’il y aura deux crooners costumés dans l’épisode de jeudi qui sortent du champ gauche et sont imprévisibles dans tous les sens du terme … ce qui les rend beaucoup plus difficiles à comprendre que peut-être n’importe quel autre masqué chanteur dans le passé. Mais … nous avons une très bonne idée.

Des sources de production disent à TMZ …. l’un de ces jokers en fait fait avec JMC dans le passé. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous pouvez regarder l’historique des fréquentations de Jenny et le comprendre, car, avouons-le… embrasser et sortir ensemble ne sont pas nécessairement la même chose. CEPENDANT, on nous dit qu’il pourrait s’agir de quelqu’un avec qui elle sortait… accent sur POURRAIT.

Il y a le Jim Carrey époque, la Brian Urlacher jours … et puis le Chris Hardwick les rumeurs des jours ‘Singled Out’ de MTV. Nous ne disons pas avec certitude que c’est l’un de ces gars – mais c’est en quelque sorte une feuille de route. La question… est-ce la bonne route ?

Lire du contenu vidéo

Renard

BTW, lié mais sans rapport … il y a ce nouveau costume cette saison qui est absolument sauvage – et contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant.

Ils l’appellent … Mère Nature, et on dirait que ça sonne. Le mot est que l’équipe « Masked Singer » essaie de présenter ce chiot depuis des années. On nous a dit que les producteurs pensaient que la tenue pourrait être maudite, car ils l’ont essayé deux fois auparavant, mais à chaque fois, le candidat a dû abandonner juste avant le spectacle pour des raisons personnelles – l’une était une actrice nominée aux Golden Globe et l’autre était une 2 actrice lauréate d’un Emmy – mais maintenant, c’est enfin le cas.

Quoi qu’il en soit, regardez l’émission pour voir lequel des anciens partenaires de flammes / maquillage de Jenny est sous le capot – et pour avoir un aperçu de MN en action.