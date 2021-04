Wild Deadpool Set Photo montre Ryan Reynolds marqué et nu

Je ne manquerai vraiment jamais de voir cette image. Ici, nous pouvons probablement attraper Ryan Reynolds dans la bande-annonce de maquillage après avoir été couvert et prothétique pour jouer Wade Wilson. Il semble avoir oublié le pantalon, mais heureusement, l’insigne Deadpool est là pour couvrir ses zones les plus sensibles. C’est un homme marié, après tout.

L’image ci-dessus nous vient de l’Instagram du maquilleur Bill Corso. Il a travaillé sur une tonne de projets notables au fil des ans, remportant un Oscar pour son travail sur A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket. Les autres crédits notables incluent The Amazing Spider-Man, Bombshell et Sonic the Hedgehog. Il a posté la photo de Ryan Reynolds pour célébrer le poisson d’avril, et il est sûr de faire le tour en ligne.

La photo de Bill Corso avec Ryan Reynolds est folle, mais l’acteur / producteur était définitivement la bonne personne avec qui jouer le jour du poisson d’avril. Reynolds est connu pour son sens de l’humour mordant et pour avoir lancé des coups sur les réseaux sociaux à la fois à sa femme Blake Lively et à son ami Hugh Jackman. Malheureusement, il n’a pas laissé de réponse à sa photo nue et cicatrisée.

La photo de tournage de Deadpool montre à quel point le travail et la spécificité sont nécessaires pour que Ryan Reynolds devienne The Merc with a Mouth. Alors que Reynolds a sans aucun doute eu du mal à rester immobile pour l’application de son maquillage, vous devez apprécier le métier incroyable de Bill Corso. Nous devrons simplement attendre de voir quand Corso travaillera à nouveau sur l’emplacement de Deadpool.

On ne sait actuellement pas quand Deadpool de Ryan Reynolds reviendra enfin sur grand écran. Alors que les deux premiers films ont été tournés en succession rapide, cela fait des années qu’il n’y a pas eu de mise à jour concrète sur l’avenir de la franchise. L’acquisition de la 20th Century Fox par Disney permettra à Deadpool de passer éventuellement au MCU principal, mais aucun calendrier n’a été donné. Pourtant, les fans ont hâte de voir ce tremblement sur grand écran.

Alors que Ryan Reynolds a été en pourparlers avec Disney et qu’il existe clairement des plans top secrets concernant Deadpool 3, cela a déjà été un long processus. L’effet de 2020 sur l’industrie cinématographique a entraîné le repoussement d’innombrables projets, ce qui a probablement affecté la chronologie du trio de Wade Wilson. Espérons que des réponses concrètes arriveront le plus tôt possible.

