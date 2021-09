Wild Halo Infinite Bug crée une vague sans fin de panneaux de sol mouillé

On l’a dit à maintes reprises, mais les jeux vidéo sont très difficiles à faire et stupides complexes. Il y aura donc toujours des bugs. Certains bugs sont ennuyeux et ruinent un jeu. D’autres bugs, comme ceux qui apparaissent dans la version bêta de Halo Infinite, sont amusants et amusants à regarder. Regardons-en quelques-uns !

La bêta ou l’APERÇU TECHNIQUE de Halo Infinite (je dois au moins dire le vrai nom une fois ou des nerds de Halo viendront ici et me crieront dessus) se déroulera au cours des prochains jours. Ce suivi de la dernière version bêta comprend plus de contenu ainsi que quelques correctifs et modifications suite aux commentaires des joueurs lors de ce premier test. Jusqu’à présent, les choses sont encore mieux qu’avant. Mais comme on pouvait s’y attendre avec un logiciel encore en développement, il y a eu quelques bugs !

Mon préféré jusqu’à présent est un bug qui est devenu très populaire sur Reddit et Twitter. Si vous lancez une grenade dynamo sur un panneau de sol mouillé, cela engendre plus de panneaux. Il devrait probablement être détruit mais, pour une raison quelconque, le jeu crée plutôt des vagues de panneaux jaunes. Vous pouvez continuer à lancer des dynamos et Halo continuera à générer des signes. Certains joueurs ont rempli des salles avec ces choses. C’est merveilleux.

Ne t’inquiète pas. Il y a aussi plus de vidéos sur YouTube.

Je suis impressionné par le fait que dans la plupart des clips que j’ai vus de personnes faisant (et abusant) de ce bug, les performances de Halo ne semblent pas trop chuter, voire pas du tout. Je dis, gardez le bug dans le jeu en tant que mutateur ou paramètre que je peux activer avec des amis.

Un autre bug stupide qui a un impact beaucoup plus important sur le gameplay implique que les gens échangent des armes tout en effectuant une attaque au corps à corps, annulant ainsi l’animation vous permettant de déclencher une rafale de coups mortels.

D’accord, encore une fois, je comprends pourquoi les gens voudraient que cela soit corrigé du jeu principal, mais 343 m’écoutent : gardez cela dans le jeu en option afin que mes amis et moi puissions avoir des combats de poings stupides et fous pendant que des vagues de sol mouillé sans fin les signes pleuvent autour de nous.

Ou le réparer. Peu importe.

Halo Infinite sortira le 8 décembre 2021 pour Xbox Series X/S, Xbox One, PC et sera disponible le premier jour via le Game Pass de Microsoft. Lors de son lancement, il n’inclura pas de campagne coopérative. 343 prévoit d’ajouter ce mode en 2022.