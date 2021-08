Wild ‘N Out de Nick Cannon est revenu pour la saison 16 après son licenciement et sa réembauche, mais cela a laissé les fans déçus

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers des premiers épisodes de la saison 16 de Wild ‘N Out. Lisez à vos risques et périls !

Son animateur et créateur ayant été licencié par ViacomCBS pour des commentaires haineux et antisémites sur son podcast, puis réembauché début 2021, Nick Cannon présente : Wild ‘N Out est revenu à VH1 avec la première de la saison 16. Comme de nombreuses émissions à la télévision au cours de la dernière année et du changement, la série de comédies d’improvisation a apporté quelques modifications de format, à la fois pour pimenter les choses et probablement pour tenir compte de certaines restrictions apparues en raison de la pandémie en cours. Le résultat final était que la série de Nick Cannon avait l’air et se sentait très différente lors de sa première, et tous les fans n’étaient pas impressionnés par les changements.