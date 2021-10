Wild Pack Beverage Inc. est devenue la dernière entreprise à commencer à accepter les paiements en bitcoins et crypto pour des produits et services.

Wild Pack rapproche le monde des paiements cryptographiques de la réalité

C’est devenu une tendance croissante ces derniers temps. Il ne fait aucun doute que l’espace des crypto-monnaies devient beaucoup plus fort et s’enfonce plus profondément dans le territoire traditionnel, car de plus en plus de personnes considèrent l’espace des actifs comme quelque chose qui est non seulement valide, mais nécessaire. Cependant, les choses n’ont pas commencé sur cette voie.

Initialement, le bitcoin et ses homologues numériques ont été créés pour mettre de côté des éléments tels que les chèques, les monnaies fiduciaires et les cartes de crédit. Bitcoin et de nombreux autres altcoins ont été créés à l’origine pour servir d’outils de paiement, bien que les choses aient été difficiles pour ces actifs en raison de leur volatilité et de leurs fluctuations de prix constantes.

Ces monnaies sont connues pour sauter de haut en bas plus vite qu’un lapin en vitesse. Une minute ils sont en haut, l’autre ils sont en bas. Cela les rend très difficiles à gérer pour les magasins et les détaillants, qui jusqu’à présent étaient plutôt réticents à accepter les monnaies numériques comme moyens de paiement, et dans une certaine mesure, on ne peut pas vraiment leur en vouloir.

Imaginons, par exemple, que vous entriez dans un magasin et que vous achetiez pour environ 50 $ de marchandises avec du bitcoin. Eh bien, pour une raison ou une autre, le magasin décide qu’il ne va pas encaisser tout de suite, et 24 heures s’écoulent sans que ce BTC soit transféré sur fiat. Le lendemain, le prix du bitcoin baisse et les 50 $ que vous avez payés tombent à 40 $. Le magasin a perdu environ dix dollars de bénéfices, mais vous pouvez toujours repartir avec les articles que vous avez achetés. Est-ce un scénario juste? De nombreux détaillants ne le pensent pas, c’est pourquoi tant de détaillants ont refusé de donner leur feu vert aux paiements cryptographiques.

Mais Wild Pack n’est que la dernière entreprise qui espère mettre un frein à l’attitude anti-crypto que tant d’entreprises modernes semblent avoir. Avec le bitcoin et tant d’autres crypto-monnaies conçues pour servir de méthodes de paiement, il semble que ces actifs aient à nouveau une chance de se battre.

Wild Pack a annoncé que le bitcoin et d’autres devises numériques peuvent désormais être utilisés pour ses services de fabrication de boissons et de co-emballage. De plus, l’entreprise va intégrer son propre système de portefeuille pour aider les clients qui cherchent à effectuer des achats réguliers avec crypto. Le portefeuille sera intégré au logiciel de facturation de l’entreprise, de sorte que toutes les commandes restent sécurisées et invulnérables aux influences extérieures.

Permettre la croissance des Fintech

Chuck Zadlo – directeur de l’exploitation de Wild Pack – a expliqué :

Wild Pack se concentre sur la mise en œuvre de solutions centrées sur le client, et l’adoption de la fintech est nécessaire pour répondre aux demandes continues des clients en matière de facilité d’utilisation… Les cas d’utilisation de Bitcoin et de crypto-monnaie continuent de croître, et leur acceptabilité en tant que forme de paiement est là pour rester.

