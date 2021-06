Wild Rift : points saillants de la mise à jour 2.3a

Célébrez l’été avec les dernières mises à jour de Wild Rift.

Les champions du Wild Rift sont prêts à montrer leurs courbes estivales alors que les skins pool party sortiront le 17 juin. Prenez vos skins sur le thème de l’été sur Fiora, Lee Sin, Leona, Lulu, Orianna et Renekton. Les fans peuvent également se joindre à la Wild Rift Pool Party, qui se tient le même jour.

Mis à part le thème de l’été, ce patch présente de nombreux nerfs que les joueurs recherchaient. Les changements concernent les champions Ahri, Evelynn, Janna, Katarina, Leona, Wukong et Xin Zhao.

Certains objets tels que Bami’s Cinder, Sunfire Aegis et Winter’s Approach ont également subi des changements. Les autres changements de gameplay incluent les sorts d’invocateur Ignite et Smite, tandis que d’autres changements incluent l’or de la tour extérieure et la santé de Gromp et Krugs.

La rotation des champions du 17 au 23 juin sera Xin Zhao, Soraka, Riven, Rammus, Orianna, Irelia, Ezreal, Drave, Diana et Alistar. La rotation des champions du 24 au 30 juin sera Xayah, Seraphine, Malphite, Leona, Kha’Zix, Katarina, Evelynn, Darius, Corki et Braum.

Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes ici.