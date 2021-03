Wild Rift rend l’un des plus grands jeux du monde plus accessible ⋆ .

League of Legends est l’un des jeux les plus populaires au monde, et ce depuis près d’une décennie. Mais c’est aussi incroyablement intimidant: une expérience de compétition 5 contre 5 avec toutes sortes de règles et de bizarreries complexes. Ce n’est pas un jeu que vous apprenez et comprenez tout de suite. C’est en partie ce qui rend Wild Rift, un nouveau spin-off pour mobile, si surprenant. Il prend le cœur de League et le regroupe d’une manière qui le rend beaucoup plus accessible pour les nouveaux arrivants. C’est de loin la meilleure façon de commencer à jouer.

Tout d’abord, il est important de noter que Wild Rift n’est pas un port direct de League. Au lieu de cela, il s’agit d’une nouvelle version conçue spécifiquement pour les mobiles (et, à un moment donné dans le futur, les consoles). Cela ressemble toujours à la Ligue à bien des égards, mais il y a quelques différences clés. Le noyau est identique: c’est un jeu d’équipe où des équipes de cinq s’affrontent dans le but d’abattre la base de l’équipe adverse. Vous naviguez toujours sur une carte composée de trois voies, avec une jungle pleine de créatures à tuer entre les deux, et vous devez choisir entre une variété de héros aux compétences uniques.

Mais les changements, bien qu’apparemment minimes, sont perceptibles. D’une part, la carte est plus petite, il vous faudra donc moins de temps pour nettoyer les voies sur le chemin de la base ennemie. D’après mon expérience, les matchs durent environ 20 minutes à Wild Rift, par rapport à League sur PC où ils peuvent s’étendre au-delà de 45 minutes. C’est à peu près la durée idéale pour jouer sur votre téléphone.

L’ajout de commandes à écran tactile est également un grand changement. Riot a remplacé une souris et un clavier par de nombreux boutons à l’écran. Il existe un joystick virtuel pour le mouvement – il est utilisable, mais comme tous les joysticks virtuels, il peut parfois ne pas répondre – et des boutons pour toutes vos différentes attaques. Il existe également des boutons d’attaque automatique pour que vous puissiez vous concentrer sur la mise à mort des sbires à proximité ou la destruction de tours, un pour retourner à la base, ainsi qu’une mini-carte et des fenêtres contextuelles chaque fois que vous pouvez acheter un nouvel objet. C’est beaucoup, et l’écran peut être assez encombré sur un téléphone. (C’est un peu mieux si vous êtes sur une tablette; j’ai joué sur un iPad Pro et l’interface utilisateur avait beaucoup plus d’espace pour respirer.)

Étonnamment, cependant, mis à part quelques petits problèmes, les contrôles ont bien fonctionné pour moi sur une douzaine de matchs. Le joystick peut devenir collant et il est facile de commencer accidentellement à vous rappeler à la base, mais à part cela, je n’ai eu aucun problème. Tant que vous ne prévoyez pas de devenir professionnel, tout devrait aller bien. Riot semble avoir trouvé un bon équilibre entre des commandes simplifiées et vous donner beaucoup d’informations. Le jeu propose également moins de personnages – environ 60, contre bien plus de 100 dans la version PC – ce qui simplifie encore un autre aspect de l’expérience.

Donc, fondamentalement, Wild Rift est une version légèrement légère de League. Mais à part les contrôles et la carte plus petite, ce qui le fait vraiment fonctionner, c’est l’intégration. Wild Rift a une excellente série de tutoriels qui vous apprend les bases – comment les positions fonctionnent, pourquoi vous voudrez peut-être vous éloigner pour tuer un dragon – et cela vous donne même des récompenses dans le jeu pour l’avoir terminé. Vous pouvez également afficher une version de la carte du jeu à tout moment et vous rafraîchir sur tout, du fonctionnement des monstres à ce qu’un top laner est censé faire. C’est toujours un jeu incroyablement complexe, et vous n’apprendrez pas tout du didacticiel, mais il fait un excellent travail pour faciliter les nouveaux joueurs en expliquant les bases en termes simples.

Une version mobile de League a beaucoup de sens – à tel point qu’il est surprenant que cela ait pris si longtemps. La plupart des plus grands jeux en ligne sont disponibles sur les smartphones. Parfois, comme avec Fortnite et Genshin Impact, ces jeux offrent une expérience identique sur toutes les plates-formes. D’autres, comme PUBG, Rocket League et – maintenant – League of Legends, ont opté pour un spin-off spécifique aux mobiles. (Cette stratégie a fonctionné pour PUBG, qui a récemment célébré le milliard de téléchargements.)

Il a peut-être dix ans, mais League est sans doute aussi populaire que jamais, avec de multiples retombées et même une série Netflix en préparation. Wild Rift est peut-être un peu en retard à la fête, mais cela semble être une partie importante de la prochaine décennie du jeu.

Wild Rift est actuellement en version bêta ouverte sur iOS et Android.