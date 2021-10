Wild Rift : Wild Pass Saison 3

Le nouveau Wild Pass de la saison 3 comprendra également un nouveau badge de profil en guise de récompense.

League of Legends: Wild Rift est l’un des jeux MOBA mobiles les plus populaires en ce moment, et Riot a constamment essayé d’améliorer l’expérience des joueurs en apportant des changements constants au jeu. Les développeurs ont récemment publié les détails du prochain patch 2.5 et l’un des changements mis en évidence apportés au prochain Wild Pass de la saison 3.

Wild Pass est un pass saisonnier qui vous permet d’obtenir des récompenses gratuites dans le jeu en accomplissant des tâches ; il peut être mensuel ou quotidien. Une fois ces tâches terminées, vous pouvez obtenir des récompenses gratuites, notamment des Blue Motes ou des Poro Coins. De plus, si vous êtes prêt à dépenser de l’argent, vous pouvez acheter le Wild Pass, qui peut être acheté pour 90 Wild Cores, tandis que la version Elite peut être achetée pour 990 Wild Cores, qui débloque les récompenses premium. Dans la mise à jour du correctif Wild Rift 2.5, des changements majeurs ont été apportés au Wild Pass; voici les détails complets à son sujet.

Nouvelle interface utilisateur

La nouvelle interface Wild Pass permet aux joueurs de voir plus facilement toutes les récompenses du pass de saison en cours et de comprendre également quelle récompense ils obtiendront dans chaque niveau. De plus, la version gratuite et élite du pass a été divisée en deux parties pour permettre de voir plus facilement quelles récompenses peuvent être gagnées sur chaque niveau et chaque version.

Nouveau Wild Pass Boost et plus de récompenses

Les joueurs qui choisissent de ne pas acheter le pass de base ou le pass élite peuvent toujours gagner une récompense à chaque niveau jusqu’à 50. Cependant, si un joueur achète le pass de base ou le pass élite, cela lui donnera un coup de pouce Wild Pass qui l’aidera à terminer le Wild Pass plus rapidement et leur permettra de gagner plus de récompenses même après le niveau 50. Le boost Wild Pass donne plus d’XP que d’habitude lorsqu’un joueur termine une tâche donnée. Les joueurs peuvent repérer une icône bleue en haut de leur écran, qui indiquera si le boost est actif ou non.

Nouveaux badges de profil et skins exclusifs

Lorsque les joueurs terminent 50 niveaux avec le pass de base ou élite, ils gagneront des skins exclusifs de Hexplorer Jax, Teemo et Tristana. En outre, un nouveau badge de profil est ajouté en récompense pour avoir terminé les 50 niveaux.