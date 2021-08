Wild, une exclusivité PlayStation, n’est plus en développement – rapport

Sauvage, le titre chamanique préhistorique de Wild Sheep Stuido n’est plus en développement, semble-t-il.

C’est selon le journaliste Jeff Grubb s’exprimant dans une vidéo de Giant Bomb, qui a déclaré que “Wild est mort”.

Il semble qu’avec le départ à la retraite du directeur du studio Michel Ancel, le “projet s’est arrêté” et “l’équipe qui y travaillait cherchait peut-être à rester ensemble et à travailler sur d’autres projets”.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé avec ça, mais ils se disaient : « nous ne travaillons pas sur [Wild] plus, mais nous avons beaucoup de talent ici, alors peut-être que nous pouvons travailler sur certains trucs’ », a déclaré Grubb (via VGC).

Ancel, le créateur des franchises Beyond Good and Evil 2, Rabbids et Rayman, a quitté l’industrie l’année dernière pour travailler sur une réserve faunique.

Aux dernières nouvelles, malgré le départ d’Ancel du studio, Wild Sheep Studio dirigeait toujours Wild, une exclusivité PlayStation, et à un moment donné, il embauchait plus de personnes pour aider à renforcer l’équipe de développement.

Lorsqu’il a été révélé pour la première fois, il a été dit que le jeu ambitieux avait été mis en place il y a 10 000 ans lorsque “la nature et l’humanité ne faisaient qu’un”, et que vous pouviez y incarner un animal ou un humain. La carte du jeu était de la taille de l’Europe et contenait une météo et des saisons dynamiques, et aurait été « remplie d’opportunités interactives qui semblent infinies ».

“Chaque fois que vous jouez, vous découvrirez de nouvelles choses, même au même endroit qu’avant”, a déclaré Ancel. “Mais la meilleure caractéristique est venue de notre phase de prototypage lorsque nous avons commencé à jouer en tant que loups, chevaux, moutons et… même truites. Nous avons donc décidé que dans Wild, toutes les créatures devraient être jouables, même les géantes et les plus dangereuses.

« Toutes ces fonctionnalités combinées ouvrent tant de nouvelles situations de jeu, en particulier lorsque vous jouez en ligne. La façon dont vous abordez le jeu dépend de vous, de ce que vous faites et même de ce que vous êtes – tout dépend de vous. »

Annoncé pour la première fois il y a sept ans comme une exclusivité PS4, le jeu a ensuite été présenté lors de la Paris Games Week 2015, et nous en avons eu le dernier aperçu il y a cinq ans dans des séquences hors écran diffusées par Ancel.

Ni Sony ni Wild Sheep Studios n’ont commenté le rapport au moment de la publication.