Wilder de Fury KO dans un classique de la boxe des poids lourds

Après trois combats avec neuf knockdowns combinés et une multitude de moments inoubliables, Tyson Fureur a finalement mis fin à sa rivalité épique des poids lourds avec Deontay Wilder avec un dernier coup de poing d’adieu.

Fury s’est levé de la toile à deux reprises au quatrième tour et a finalement arrêté Wilder avec une main droite dévastatrice au 11e tour, conservant son titre WBC samedi soir dans la conclusion passionnante d’une trilogie de boxe superlative.

Fury (31-0-1, 22 KOs) a terminé Wilder pour la deuxième fois consécutive lors de leurs trois combats, mais seulement après un événement aller-retour comprenant cinq renversements combinés et plusieurs moments apparents de défaite imminente pour les deux hommes. Wilder s’est finalement retrouvé face cachée sur la toile à 1:10 du 11e tour après un crochet droit tranchant tiré du haut dans les airs par le Fury de 6 pieds 9 pouces.

Tyson Fury, d’Angleterre, renverse Deontay Wilder lors d’un match de boxe de championnat des poids lourds le samedi 9 octobre 2021 à Las Vegas. (Photo AP/Chase Stevens)

« Ce fut un grand combat », a déclaré Fury, le champion des poids lourds linéaire du sport et un ancien champion du monde unifié. « C’était digne de n’importe quelle trilogie dans l’histoire du sport. C’est un combattant de haut niveau, et il m’a fait un vrai (test) ce soir.

Wilder (42-2-1) a été renversé au troisième tour et semblait être sur le point de sortir, mais il s’est improbablement rallié pour renverser Fury deux fois dans les dernières minutes du quatrième. Le champion britannique a été profondément ébranlé, mais il s’est aussi ressaisi et s’est battu.

« Il m’a rattrapé deux fois au quatrième tour, mais je n’ai jamais pensé: » Oh, c’est fini « », a déclaré Fury. «Il m’a secoué, m’a mis à terre, mais c’est de la boxe, et c’est aussi la vie. Ce n’est pas le nombre de fois qu’on se fait renverser. Vous devez continuer à vous battre et continuer à avancer.

Fury a de nouveau renversé Wilder avec une main droite commotionnelle au milieu du 10e, mais Wilder a récupéré et a même assommé Fury dans les dernières secondes du tour.

Fury a persévéré – et après que l’arbitre ait sauté pour le saluer au 11, Fury a grimpé sur les cordes en signe de lassitude devant une foule frénétique de 15 820 personnes à la T-Mobile Arena à l’extrémité sud du Strip de Las Vegas.

Fury a ensuite fait irruption dans une interprétation de «Walking in Memphis», conformément à sa tradition d’après-combat de sérénader ses foules.

« Je n’ai pas vu le KO ce soir, mais je l’ai ressenti », a déclaré Fury. «Je l’ai frappé avec un crochet droit solide et croquant à la tempe, et des coups comme ça, ils mettent fin à leur carrière. Il a définitivement subi une punition, alors nous verrons ce qu’il peut faire à l’avenir.

Wilder a subi une énorme punition et a semblé être physiquement épuisé pendant une grande partie du combat, mais le vétéran champion américain a montré sa ténacité tout en lançant des coups puissants sur des jambes fatiguées. Fury a décroché 150 coups au total contre 72 pour Wilder, Fury se connectant 52 fois au cours des trois derniers tours seulement.

Le combat a probablement conclu l’une des rivalités les plus mémorables de l’histoire récente de la boxe – une trilogie définie par deux remarquables démonstrations de ténacité pugilistique. Fury a déclaré que la rivalité était « faite maintenant, faite pour de bon ».

Toute série de trois combats est une rareté dans le sport moderne fracturé, mais Fury et Wilder ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre grâce à une rivalité s’étalant sur près de trois années civiles.

Ils se sont rencontrés pour la première fois fin 2018 dans le centre-ville de Los Angeles, où Wilder a renversé Fury à deux reprises lors des derniers rounds d’un excellent combat contrôlé par ailleurs par Fury. Le deuxième renversement au 12e tour a laissé Fury à plat sur le dos et immobile pendant que Wilder célébrait, mais Fury s’est levé de manière improbable et a atteint la cloche dans un combat jugé par tirage au sort.

Deontay Wilder se balance contre Tyson Fury, d’Angleterre, lors d’un match de boxe de championnat des poids lourds le samedi 9 octobre 2021 à Las Vegas. (Photo AP/Chase Stevens)

Le deuxième combat a eu lieu à Las Vegas en février 2020, et la domination de Fury était beaucoup plus claire. Le champion britannique a battu Wilder jusqu’au septième tour, lorsque le coin de Wilder a jeté l’éponge sur une victoire unilatérale et Fury a réclamé la ceinture WBC de Wilder.

Lors de cette troisième rencontre décisive, Wilder était en quelque sorte encore plus dur – et il a failli à plusieurs reprises battre Fury, un technicien supérieur.

Wilder a ouvert le premier tour avec un jab puissant et un bon plan de match, mais a semblé se fatiguer tôt quand il n’a pas blessé Fury tôt. Dans la dernière minute du troisième, Fury a assommé Wilder avec un tir, puis a échappé à un corps à corps pour décrocher une combinaison de deux coups qui a mis Wilder à genoux. Fury a de nouveau battu Wilder avec la foule sur ses pieds, mais Wilder a atteint la cloche.

Fury a semblé contrôler jusqu’à la fin du quatrième, lorsque Wilder a posé une puissante main droite directement au sommet de la tête de Fury. Fury a chancelé et est finalement tombé sur la toile, pour se relever puis être à nouveau abattu quelques instants plus tard au milieu des rugissements abasourdis de la foule.

Fury a survécu au round et les deux combattants ont réussi des tirs dommageables sans renversement aux cinquième et sixième. Fury a blessé Wilder au septième avec une série de coups de poing qui ont renvoyé Wilder contre les cordes.

Fury a de nouveau blessé un Wilder visiblement épuisé au huitième avec deux énormes tirs, et le médecin du ring a examiné Wilder avant de permettre au combat de se poursuivre jusqu’au neuvième.

Une autre main droite dommageable de Fury a balayé les jambes de Wilder sous lui au 10e, mais Wilder a terminé le tour, blessant même Fury tard.

Cela s’est terminé avec une main droite de plus à bout portant. Wilder a atteint les cordes en descendant, mais a atterri face contre terre avec ses yeux vitreux.

Deontay Wilder, à droite, et Tyson Fury, d’Angleterre, échangent des coups lors d’un match de boxe de championnat des poids lourds le samedi 9 octobre 2021 à Las Vegas. (Photo AP/Chase Stevens)

Le combat a été une autre défaite pour Wilder, mais une validation de la ténacité impressionnante de l’ancien olympien américain, ainsi que de sa détermination à remporter ce troisième combat même après la nature unilatérale de leur deuxième rencontre.

Wilder a exercé la clause de revanche dans son contrat pour récupérer sa ceinture, et un arbitre a statué en sa faveur après que Fury ait tenté de réserver une confrontation avec un autre poids lourd britannique. Anthony Josué. Fury a accepté avec résignation de terminer la trilogie, mais a clairement indiqué qu’il s’attendait à arrêter à nouveau Wilder.

C’est arrivé, mais seulement après beaucoup plus de drames que même Fury n’aurait pu l’imaginer.

« Je l’ai battu trois fois », a déclaré Fury après la finale. «Je suis un sportif, et je voulais lui donner un peu d’amour et de respect, et il ne voulait pas le rendre. C’est son problème.

