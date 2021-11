Wilder envisage les raids de Sheff Utd pour aider la nouvelle tactique de Middlesbrough

Chris Wilder espère que Sheffield United ne se mettra pas en travers de son chemin alors qu’il cherche à amener quelques-unes de ses anciennes stars à Middlesbrough, a appris TEAMtalk.

Wilder a évalué son nouveau Middlesbrough équipe et nous comprenons qu’il a informé le directeur sportif Kieran Scott que de nouveaux ajouts sont nécessaires dans la fenêtre de janvier.

Wilder est sur le point de passer à un troisième avec Middlesbrough. De nouveaux visages aideront à faciliter la transition, et Wilder se tourne vers ses anciens employeurs de Bramall Lane.

Un joueur que Wilder vise déjà est le défenseur Chris Basham. Le joueur de 33 ans a joué la majorité de ses 300 matchs et plus en rouge et blanc sous Wilder.

Basham n’est pas dans les plans de l’actuel patron Slavisa Jokanovic. En tant que tel, il ne se mettra pas en travers de son chemin si un accord approprié est mis sur la table. Mais si les Blades feront des affaires avec leur ancien manager est une tout autre affaire.

Un autre joueur avec qui Wilder aimerait être réuni est Oliver Burke – un joueur que Boro a examiné plus tôt cette année.

Encore une fois, il n’est pas un élément clé des plans de Jokanovic et Wilder aimerait une réunion.

Pendant ce temps, Folarin Balogun pourrait réaliser son souhait d’un nouveau défi loin d’Arsenal après être devenu une cible de choix pour Middlesbrough, selon les rapports.

Agé de 20 ans, il est prêt à s’intensifier et à jouer plus régulièrement après avoir dépassé la Premier League 2. Il est cependant peu probable qu’il puisse le faire à l’Emirates Stadium. Par conséquent, il pourrait demander un prêt en janvier.

Balogun a ouvertement admis qu’il cherchait une solution. Il a récemment déclaré : « Je sens que je suis prêt pour un nouveau défi.

Maintenant, une option a émergé pour le jeune attaquant. Selon les rapports de The Sun ce week-end, Balogun est une cible de choix pour Middlesbrough dans le championnat.

Le Sun a révélé que Balogun est la principale cible de Wilder pour le marché des transferts de janvier – sa première chance de façonner sa nouvelle équipe. Cependant, il devra faire face à la concurrence de ses anciens employeurs du South Yorkshire.

Wilder a cependant fait les premiers pas en allant voir Balogun en action pour les moins de 21 ans d’Angleterre la semaine dernière. Il a marqué jeudi contre la République tchèque.

