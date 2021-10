Wilder félicite Fury sur les réseaux sociaux

Déclaration de Deontay Wilder : Wow, quelle nuit incroyable ! Tout d’abord, je voudrais remercier Dieu de m’avoir permis de donner au monde une autre partie de moi qui est animée avec passion et détermination. Je tiens à remercier mon équipe et mes fans d’avoir été à mes côtés pendant ce long processus.

Je mentirais si je disais que je n’étais pas déçu du résultat, mais après avoir réfléchi à mon voyage, je vois maintenant que ce que Dieu voulait que je vive est bien plus grand que ce qu’il s’attendait à ce qu’il se produise. Nous n’avons pas été victorieux, mais un homme sage a dit un jour que les victoires font partie des leçons. J’ai appris que parfois il faut perdre pour gagner. Même si je voulais la victoire, j’aimais encore plus regarder les fans gagner.

J’espère que j’ai prouvé que je suis un vrai guerrier et un vrai roi dans ce sport. Espérons que NOUS prouvons que peu importe comment les épreuves et les tribulations vous frappent, vous pouvez toujours vous lever pour vivre et vous battre à nouveau pour ce en quoi vous croyez.

Enfin, je voudrais féliciter @gypsyking101 pour leur victoire et les remercier pour les grands souvenirs historiques qui dureront pour toujours.