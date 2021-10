Wilder : « J’ai fait de mon mieux »

Deontay Wilder ne pouvait pas riposter contre Tyson fureur, perdant au onzième tour. Malgré la défaite, l’Américain a laissé une belle image, renversant le Britannique à deux reprises.

« Le bombardier de bronze » s’est rendu dans un centre médical pour être examiné après le combat, pour lequel il a par la suite accordé une déclaration.

« J’ai fait de mon mieux, mais ce n’était pas suffisant. Je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé. Je sais qu’il (Fury) à l’entraînement a fait certaines choses, et je savais aussi qu’il n’avait pas atteint ce poids pour être danseur de ballet. Il est venu s’appuyer sur moi, pour essayer de me maltraiter et il a réussi »dit Wilder.