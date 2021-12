Wilder ne sait pas s’il boxera à nouveau

Deontay Wilder Il a fait savoir publiquement qu’il n’avait pas décidé s’il allait à nouveau boxer. L’Américain a perdu contre Tyson Fury dans l’un des meilleurs combats de poids lourds de ces dernières années le 9 octobre.

Après le combat, il a dû subir une intervention chirurgicale pour une blessure à la main, dont il se remet.

« Ce sont des sentiments mitigés parce que j’ai atteint tous mes objectifs dans ce sport. J’ai dit à ma fille qu’elle serait une championne et que je pourrais la soutenir au-delà de ses croyances », dit Wilder.

« J’ai fait ce que j’avais promis à ma fille. Il y a tellement de choses que j’ai accomplies que j’ai l’impression de n’avoir à prouver à personne parce que je l’ai déjà prouvé à moi-même. Je dois aller de l’avant ? Dois-je réessayer ? Ou devrais-je simplement m’éloigner et me concentrer sur les autres choses que j’ai déjà, d’autres choses dans lesquelles je veux me lancer ? »a commenté « Le bombardier de bronze ».