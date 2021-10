« Wilder s’est cassé la lèvre, la main, le doigt et les jointures devant Fury, mais la vie continue »

La polémique se poursuit après la victoire de Tyson fureur par KO technique au onzième round de l’Américain Deontay Wilder dans le match revanche avec le titre des poids lourds de la Conseil mondial de boxe (WBC) entre les deux, un titre que le combattant de Manchester.

Mais après le triomphe de « Le roi des gitans » dans le T-Mobile Arena à Las Vegas (États-Unis) il y a eu un nouveau croisement de mots entre les deux coins. « Les excuses commencent », titrait le « Daily Mail », notant que l’entraîneur de Wilder, Malik Scott, Il a affirmé que son disciple s’était cassé la main après la défaite qu’ils avaient infligée à Fury et qu’il n’avait donc pas serré la main de son rival samedi. Mais il y avait d’autres raisons.

Dans le combat précédent, les mots osés entre les deux étaient une constante et la tension est restée après que Wilder a refusé de serrer la main de Fury avec l’argument qu’il ne le respectait pas assez, après les accusations qu’il avait faites. aurait effectué sur ses gants pour infliger une plus grande punition à son adversaire. Une accusation qui remonte au deuxième combat, en février 2020, lorsque Wilder a déclaré qu’il allait utiliser des gants avec un ‘rembourrage’ plus fin après que Fury ait déclaré en prélude au combat qu’il allait utiliser des gants en crin de cheval.

« Je suis très content de ce qui se passe avec les gants », a-t-il déclaré. Plus sauvage avant le combat. Puisqu’il veut que les gants aient peu ou pas de rembourrage, nous allons être sur un pied d’égalité. Que le meilleur gagne ».

La vérité est que Wilder a été emmené à l’hôpital après le combat pour subir un contrôle, où, comme Scott l’a souligné, ils lui ont dit qu’il s’était cassé la lèvre, la main, le doigt et les jointures, « mais la vie continue ». Maintenant, la question est de savoir si ces blessures subies dans ses mains étaient le produit du « peu de protection » que lui offraient les gants.

