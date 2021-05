Wilder vs Fury 3: Deontay Wilder montre l’arme puissante pour achever Fury et retrouver le titre WBC

Deontay Wilder montre le coup puissant qui promet de le remettre au sommet. Redaccin MARCA Claro

Deontay Wilder veut mettre de côté les excuses après la défaite contre Tson Fury. L’ancien monarque WBC s’apprête à revenir sur le ring pour le trilogue de ce 24 juillet et c’est déjà le cas montrant la puissance de sa main droite qui a endormi plusieurs rivaux.

« Bronze Bomber » a repris l’entraînement la semaine dernière et après avoir apporté des modifications à l’équipement d’entraînement, Wilder a essayé de se préparer et avec moins de deux mois pour monter sur le ring, il sait qu’il doit tout mettre dans le coup droit.

A travers des vidéos postées par Malink Scott, Deontay a fait ressortir son évolution après avoir été plus d’un an sans activité en raison de la pandémie de coronavirus. L’ancien champion sait qu’il a une chance de se racheter et dans ce qui pourrait être sa dernière chance de battre Tyson, il espère dominer le Britannique.