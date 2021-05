Wilder vs Fury 3: Tyson Fury ouvre les portes à Deontay Wilder: “Il se battra la semaine prochaine”

Au cours des derniers jours Tyson Fury est passé d’un rival confirmé à l’incertitude. Pour le champion des poids lourds, l’attente d’un rival est devenue désespérée alors Il n’hésite pas à accepter le trilogue contre Deontay Wilder tant qu’il a de l’activité sur le ring.

Le Britannique a récemment avoué à Sports Mail qu’il accepterait le combat qui sortira en premier. Cela inclura l’occasion de défendre sa couronne contre ‘Bronze Bomber’ avant d’unifier les ceintures avec Anthony Joshua.

«Puis-je me préparer pour juillet? Il se battra la semaine prochaine si nous pouvons trouver un adversaire et obtenir quelque chose. Je m’entraîne depuis longtemps et je n’ai pas eu de match », a-t-il déclaré.

Pour ‘Gypsy King’, le rival n’a plus d’importance, puisqu’il veut revenir sur le ring le plus tôt possible. Compte tenu de cela, il est très probable qu’il ne paiera pas à Wilder les frais pour laisser passer le duel.

Bob Arum a récemment mentionné qu’ils pourraient respecter l’obligation de se réunir à Las Vegas pour la trilogie. Tandis que les plans d’une éventuelle unification seraient reportés à la fin de l’année.

De même, du côté américain, ils s’attendent à ce que l’équipe de Fury respecte la résolution d’arbitrage et ils peuvent se retrouver le 24 juillet au Raiders ‘Allegiant Stadium.