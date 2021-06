Wilder vs Fury III : Deontay Wilder met en garde Tyson Fury : “Ma mentalité est de faire tellement mal que même sa mère ne savait pas qui il était. Je veux le décapiter”

Wilde considère Fury comme un lâche pour avoir voulu éviter la trilogie. PA

Le troisième match entre deux des meilleurs boxeurs de ces dernières années, Tyson Fury et Deontay Wilder, prévue le 24 juillet à Las Vegas, monte en température.

Son premier combat a eu lieu en décembre 2018, où Fury a vu la toile deux fois et a perdu par décision partagée. Lors de la deuxième bataille en février 2020, Wilder a perdu le titre du World Boxing Council en sept rounds.

Après le dernier combat, Deontay a cherché à exercer la clause de vengeance Bien que cela n’ait pas pu être fait en raison de la pandémie de Covid-19, les managers de Fury ont fait valoir plus tard que le match revanche avait déjà expiré.

A cause de tout cela, Wilder a lancé un processus pour faire appliquer la clause du contrat pour un troisième combat.. À laquelle un arbitre a ordonné que la trilogie ait lieu, ce dont Deontay était plus qu’enthousiasmé.

“Ma mentalité est de faire si mal à une personne, au point de la défigurer pour que sa mère ne sache même pas qui il était. Je veux le décapiter de toutes les manières”, Wilder a assuré dans une interview avec la chaîne YouTube 78SPORTSTV. “Vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous devez me traverser. Je suis le combattant le plus puissant de l’histoire des poids lourds et je le suis toujours.”

Wilder considère comme un lâche d’essayer de le payer pour éviter la trilogie et combattre Anthony Joshua. “Bien sûr, je vois ça comme un lâche de vouloir m’éviter. Pourquoi fais-tu cela? Je suis prêt à récupérer le titre.”