Wildrift: Na`Vi efface ses adversaires pour gagner la bataille pour la faille

La formation entièrement chinoise de Natus Vincere remporte le trophée.

Il y a eu de nombreuses batailles déséquilibrées lors du tournoi Battle for the Rift de deux jours. Avec tous les matchs sauf un se terminant par des blanchissages. Game-Lord était la seule équipe perdante à remporter une manche; après avoir perdu contre Tribe Gaming en demi-finale. Tribe Gaming s’est ensuite qualifié pour la finale contre la formation entièrement chinoise de Natus Vincere. Le meilleur des cinq matchs de la finale a été réglé après seulement trois tours. Avec Na`Vi émergeant en tant que champion du tournoi.

Na`Vi remporte le prix de 3000 USD pour la première place après avoir battu Vampi3 Esports en quarts de finale, Team Queso en demi-finale. Puis finalement sortir Tribe Gaming.

La formation chinoise de Natus Vincere était connue sous le nom de Team Ghost et était championne de la Singularity Winter Cup 2021. Elle est composée de Zheng «Ghost» Julien et Hu «Garen» Sipeng, tous deux anciens joueurs de Mobile Legends: Bang Bang. Il y a aussi d’anciens experts de l’Arena of Valor Mu «Mumu» Simone et Zeng «Juzi» Shiying. Le dernier membre de la liste, Xu «SkyFL» Guansheng, était un prodige de League of Legends qui a atteint le niveau Master à seulement 15 ans.

Natus Vincere est plus connu pour ses compétitions dans des jeux PC tels que CS: GO, PUBG, Apex Legends et Dota 2. Leur première incursion réussie dans l’esport mobile pourrait signaler plus d’aventures dans l’esport mobile pour l’organisation ukrainienne.

