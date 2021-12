Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez, le champion du monde a participé à une formation pour les médias japonais

Chiba, JAPON – En vue de défendre avec succès son troisième titre, le champion du monde poids minimum de l’Organisation mondiale de boxe (WBO), Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez, de Porto Rico, était présent à l’entraînement pour les médias japonais dans la ville de Chiba, ceci sur son chemin vers son combat contre le challenger obligatoire de la WBO, Masakata Tanigushi, mardi prochain 14 décembre au Ryogoku Sumo Arena de Tokyo.

« Ce n’était qu’un représentant des médias japonais pour nous prendre en photo et nous interviewer car ils prennent toutes les mesures nécessaires pour COVID et ils ne veulent pas que mon équipe et moi soyons infectés », a déclaré Méndez.

Avec ‘Bimbito’, son équipe de travail composée des entraîneurs Yoel González, Freddy Trinidad et Luis Medina était présente.

« Nous ressentons une paix brutale là où nous restons. Nous sommes arrivés le 28 novembre et nous sommes isolés de tout, complètement concentrés sur ce combat qui plaira au public. Il n’y a pas d’excuse. Ils nous traitent très bien », a déclaré Méndez.

Deux jours après son arrivée au Japon, le gouvernement japonais a décrété qu’aucun étranger ne peut plus entrer dans le pays en raison de l’arrivée de la nouvelle souche de COVID appelée Omicron.

« Nous avons eu de la chance. Imaginez, je n’ai pas combattu depuis 22 mois et tout à coup ils doivent annuler mon combat. Rien que d’y penser, ce serait quelque chose de très fort pour moi, mais Dieu merci, mes managers Raúl Pastrana et José de la Cruz, de Grand Enterprises, ont fait les ajustements pour que nous puissions arriver juste à temps ».

La nourriture n’a pas été un problème pour le Portoricain.

« Je dois dire que la viande ici est de grande qualité. C’est ce que j’ai mangé. Je ne voulais pas manger de choses nouvelles ou étranges car je ne savais pas comment elles allaient me tomber dessus. Je veux être de bonne humeur jusqu’à la fin du combat ».

Tanigushi, l’adversaire de Méndez, a également mené une formation pour les médias et a déclaré :

«Je ne laisserai pas mon adversaire faire ce qu’il veut. Je combattrai très actif, comme un challenger devrait le faire. Si je me bats passivement, ça ne se passera pas bien pour moi. »

« Je n’ai pas pu saisir ma première opportunité de titre mondial contre Vic Saludar, mais cette fois, je vais juste me concentrer sur la punition de Mendez. »

