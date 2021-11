Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez, le champion du monde est parti pour le Japon

(De gauche à droite) Yoel González, Luis Medina, Wilfredo Méndez et Freddy Trinidad

NEW YORK – Après 22 mois sans voir d’action en raison de problèmes pour mener des combats avec les qualifications mondiales asiatiques et en raison des restrictions de la pandémie de COVID-19, le Portoricain Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez exposera son titre mondial de poids minimum (105 lb) pour la troisième fois de la World Boxing Organisation (WBO), le 14 décembre au stade Ryogoku Kokugikan, situé dans la ville de Tokyo au Japon.

‘Bimbito’ affrontera le japonais Masataka Taniguchi, premier classé de la WBO dans le poids minimum et challenger obligatoire, ceci comme le combat semi-star de la soirée de boxe mettant en vedette le champion unifié des 118 livres Naoya Inoue, qui affrontera le thaïlandais Aran Dipaen.

« Pour faire le combat, mes managers Raúl Pastrana et José De La Cruz de Grand Enterprises, m’ont demandé d’arriver au Japon deux semaines à l’avance pour m’habituer à leur emploi du temps espacé de 12 heures et faire le meilleur combat possible », a-t-il déclaré. Wilfredo Mendez.

« L’important est de montrer que pendant ces 22 mois où j’étais sans combattre, j’ai continué à m’entraîner intelligemment. Au cours de ces mois, j’ai eu deux combats facultatifs qui ont malheureusement été annulés. L’un était contre Alexis Díaz, qui est tombé malade après la pesée et l’autre contre Carlos Buitrago, qui n’a malheureusement pas fait de poids pour le mile classique. Maintenant, la troisième fois, c’est le charme et nous voilà en route pour le Japon pour apporter l’assaisonnement portoricain ».

En combattant chez votre adversaire :

« Nous savons que mon adversaire a perdu contre Vic Saludar et Saludar je l’ai battu plus tard pour réaliser mon rêve de devenir champion du monde. Nous nous préparons pour la meilleure version de Tanigushi. Les styles font des combats et nous ne nous faisons pas confiance une seconde sur ce qui s’est passé avec Saludar. A part le fait qu’il a une très bonne expérience, le combat sera chez lui et ça va lui donner une grande motivation, mais honnêtement c’est une grande motivation pour moi aussi car j’ai des fans japonais qui ont assisté à la convention WBO au Japon pour me voir et j’ai été très surpris de les voir et d’autres qui me connaissent depuis que j’ai battu Saludar ».

‘Bimbito’ est parti pour le Japon accompagné de ses entraîneurs Yoel ‘Yowy’ Gonzalez, Freddy Trinidad et Luis Medina.

(Photo : fourni)