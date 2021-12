Wilfredo Méndez perd son titre dans un combat passionnant

Tokyo, Japon – Le Portoricain Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez (16-2, 6KO) est tombé par KO technique au onzième tour face au challenger local japonais et obligatoire Masataka Taniguchi (15-3, 10 KO).

Avec cette victoire, Taniguchi a été sacré champion du monde de l’Organisation mondiale de boxe au poids de 105 livres, dans un combat qui s’est déroulé au stade Ryogoku Kokugikan.

Après un bon premier round du Portoricain, Taniguchi a envoyé Méndez au tapis au deuxième round et a continué son agressivité tout au long du combat.

Parfois, Méndez a eu la meilleure partie, jusqu’à ce qu’au sixième tour, le Japonais établisse à nouveau efficacement son agressivité, obligeant l’arbitre à déduire un point du Portoricain pour adhérence excessive.

Les Japonais ont continué à exercer une pression, mais Méndez cherchait toujours un moyen de réussir des tirs précis.

Au dixième round, Méndez a réussi à mettre Taniguchi en mauvaise posture, mais au onzième round, Tanigushi est sorti avec tout, réussissant à porter de bons coups au visage et au corps du Portoricain, jusqu’à ce que l’arbitre arrête le combat à 1:08.

« Nous avons tout donné pour que tout sorte avec la victoire, mais cette fois nous avons dû perdre. Dieu merci, nous sommes sortis en très bonne santé, ce qui est le plus important, et nous sommes sortis de l’inactivité pendant deux ans. Je viendrai avec plus de force », a déclaré Wilfredo Méndez.

Raúl Pastrana, co-gérant de Méndez, avec José de la Cruz, de Grand Enterprises, a déclaré : « C'était un grand combat entre deux gladiateurs sur le ring. Ils sont tous les deux sortis en bonne santé et les fans se sont bien battus.