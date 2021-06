Wilfredo Vázquez, Père / A le mérite d’être au Temple de la renommée internationale de la boxe

Si quelqu’un peut parler de ne pas abandonner et de persévérer, c’est bien Wilfredo Vázquez Senior, un homme dont la carrière n’a pas été facile. Bien qu’il était un bon boxeur, il n’avait pas de réflecteurs sur lui comme ses homonymes Gómez et Benítez. Il a perdu ses débuts professionnels et sa première opportunité de départ, mais cela n’a pas empêché son désir de devenir champion du monde.

Il a remporté son premier championnat en battant le Coréen Chang Yong Park en 10 rounds pour remporter le titre WBA des poids coq. Ce fut un règne court car après avoir dessiné avec Takuya Yuguruma, il l’a perdu avec le légendaire Khaokor Galaxy à Bangkok.

Le 27 mars 1992, il a battu le Mexicain Raúl Jíbaro ”Pérez dans sa propre maison, remportant au passage le titre WBA des super poids coq, réalisant un règne de 3 ans. C’était son meilleur temps, il a défendu sa couronne contre le dominicain Freddy Cruz, à deux reprises contre le français Thierry Jacob, les colombiens Juan Polo Pérez et Chicanero Mendoza, les japonais Hiroaki Yakota et Yuichi Kasai, le coréen Je Won Chi et Orlando Cañizales en quoi c’était une guerre et puis la perdre à Antonio Cermeño.

Le 18 mai 1996, il a conquis le titre WBA des poids plume en éliminant Eloy Rojas en 11 tours à Las Vegas. Il a bien régné dans cette division en défendant contre le Chilien Bernardo Mendoza, le Japonais Yuji Watanabe, le Colombien Roque Cassiani et le Nicaraguayen Génaro Rios. En 1998, il a cherché le titre WBO des poids plume, mais a perdu contre Nassem Hamed qui l’a mis KO en sept rounds.

Il a finalement pris sa retraite en 2002 avec un record de 56-9-41 KO et 2 nuls. Il était connu sous le nom de “The Traveling Champion”, car il a littéralement défendu ses titres dans d’autres pays contrairement à ses compatriotes qui ont beaucoup de ses combats dans son pays, y compris des combats pour le titre. Je ne comprends toujours pas ce qu’ils attendent pour introniser cet homme au Temple de la renommée internationale de la boxe, car il a une carrière et des réalisations à revendre.

(Photo : Fourni)