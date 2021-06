Wilfried Zaha ‘dit à Crystal Palace qu’il veut à nouveau être transféré’

Wilfried Zaha a dit à Crystal Palace qu’il voulait quitter le club… encore une fois.

Dans ce qui est devenu une saga annuelle de transfert, l’international ivoirien serait plus déterminé que jamais à quitter Selhurst Park.

Zaha cherche désespérément une autre chance dans un club de haut niveau

Après avoir publiquement admis qu’il souhaitait toujours un grand mouvement ces dernières semaines, le Times rapporte que le joueur de 28 ans a informé Palace qu’il souhaitait partir cet été.

Il est entendu que Zaha veut qu’un accord soit conclu avant le retour de l’équipe pour l’entraînement de pré-saison plus tard cet été.

Avec deux ans restants sur son contrat, les Eagles peuvent encore exiger des honoraires importants pour l’ailier, mais son évaluation aura baissé après une saison inférieure à la moyenne au cours de laquelle il a marqué 11 buts et deux passes décisives.

Zaha a eu du mal à Man United

Arsenal et Everton ont tenté de le signer ces dernières années avant d’être dissuadés par le prix demandé par Palace, à la grande frustration de Zaha.

En revenant à Palace de Manchester United pour 6 millions de livres sterling en 2016, il a été convenu que les Red Devils prendraient 25% de toute vente future, c’est pourquoi les Eagles augmentent le prix.

Et malgré une baisse de forme, Zaha reste le joueur le plus important du club, notamment avec Eberechi Eze absent jusqu’au début 2022 au plus tôt avec une rupture du tendon d’Achille.