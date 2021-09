Wilfried Zaha explique pourquoi il gémit sur le terrain et révèle ce qu’il dit à ses coéquipiers de Crystal Palace avant les matchs

Wilfried Zaha insiste sur le fait qu’il gémit sur le terrain quand il sait que ses coéquipiers peuvent mieux jouer.

L’ailier de Crystal Palace est l’un des joueurs les plus influents du club et a révélé qu’il implore ses coéquipiers de ne pas « craindre » leurs adversaires alors qu’il tente d’inspirer l’équipe avant le début du match.

Zaha n’est peut-être pas toujours sur la même longueur d’onde que ses coéquipiers

L’international ivoirien est aimé de ses supporters mais on le voit souvent faire preuve d’émotion lors des matches.

“Les gens me voient gémir sur le terrain… juste parce que je suis passionné et que je n’aime pas perdre, alors je suis énervé”, a déclaré Zaha à Darren Ambrose sur Boot Room.

« Il ne s’agit pas de gémir juste pour le plaisir de gémir. je viens d’exiger [a lot] de mon équipe, c’est pourquoi je me promène en gémissant et cela semble négatif mais je sais que nous valons mieux que cela. Je te vois souvent semaine après semaine, nous sommes meilleurs [than this]. “

Afin de ne pas devenir frustré, Zaha a révélé le discours d’encouragement qu’il donne souvent à ses coéquipiers avant les matchs.

Zaha a été critiquée pour sa négativité sur le terrain

« Ne craignez pas ces noms, ne craignez pas ces noms, cela n’a pas d’importance », a-t-il ajouté.

«Je me fiche de qui nous jouons contre, je serai toujours dans une position serrée et j’essaierai de m’en sortir.

« C’est parfois difficile, mais une fois que vous arrivez sur ce terrain, je continue. »

Bien qu’il veuille partir depuis plusieurs saisons maintenant, Zaha est resté à Selhurst Park, et même s’il aurait aimé un autre coup au grand moment, il ne fait aucun doute qu’il est adoré par les fans.

La victoire 3-0 sur Tottenham plus tôt ce mois-ci suggère qu’il y a des jours meilleurs pour Zaha et Palace

Avec le football qu’ils tentent maintenant de jouer sous Patrick Vieira et avec des joueurs de qualité tels que Conor Gallagher et Odsonne Edouard au club, Zaha pourrait enfin réaliser son souhait de voir son club progresser vers de plus grandes choses.

