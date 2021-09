Wilfried Zaha pourrait passer le reste de sa carrière à Crystal Palace, car “l’attitude” et le “langage corporel” ont empêché l’ailier de rejoindre un grand club, a déclaré talkSPORT

in

Wilfried Zaha a passé un après-midi fantastique en aidant Crystal Palace à remporter sa première victoire en Premier League de la saison, mais on a dit à talkSPORT que son attitude avait empêché l’ailier de son transfert de rêve.

Le joueur de 28 ans a été régulièrement lié à un éloignement de Selhurst Park, mais il semble qu’il n’aille nulle part pour le moment, et Dean Ashton pense qu’il pourrait finir par ne jamais quitter les Eagles.

Zaha a donné l’avantage à Palace à la 75e minute

Zaha a marqué un penalty alors que les hommes de Patrick Vieira ont remis à Tottenham un 3-0 samedi après-midi, le débutant Odsonne Edouard marquant les deux autres buts de Palace pour couronner un départ parfait dans son nouveau club.

Ce fut une brillante performance d’équipe des Eagles, mais Zaha était l’un de leurs joueurs vedettes, comme il l’a été depuis un certain nombre d’années, Ashton saluant son affichage «exceptionnel».

L’attaquant, qui a rejoint le club d’enfance Palace à l’âge de 12 ans, a été lié à un déménagement à plusieurs reprises. Il est entendu qu’Arsenal a tenté de le signer à l’été 2019 mais n’a pas pu répondre à l’évaluation de Palace.

Zaha aura 29 ans plus tard cette année et le temps pourrait être compté pour que l’ancien joueur de Manchester United rejoigne à nouveau un plus grand club.

Mais Ashton a suggéré que ce n’est pas entièrement la faute des Eagles si Zaha n’a pas bougé, suggérant que l’attitude et le langage corporel du joueur l’ont peut-être retenu.

Zaha avait le défenseur des Spurs Emerson Royal sur un toast dans le match

Quant à savoir si Zaha pourrait être à Palace pour le reste de sa carrière, Ashton a déclaré à talkSPORT : « Peut-être. Je pense qu’il est plus qu’assez bon pour avoir progressé d’un niveau, cela ne fait aucun doute.

«Je me demande simplement si c’est cette attitude, ce langage corporel qu’il a si souvent dans les jeux – il laisse les jeux dériver devant lui à cause de ce langage corporel.

“Parfois, ce sont ces petites choses que les meilleurs clubs regardent et c’est peut-être ce qui manque parce que, du point de vue des capacités, il en a des sacs.”

Plus tôt dans le match, Zaha a été impliquée dans une confrontation avec Japhet Tanganga après avoir été poussée au sol par le défenseur de Tottenham, qui a ensuite été expulsé quelques instants plus tard pour un défi tardif contre Jordan Ayew.

Zaha et Tanganga ont reçu un carton jaune pour cette

Mais un autre jour, Zaha aurait pu être expulsé pour avoir levé la main à Tanganga

Ashton a qualifié le défi de Tanganga sur Zaha de “absolument dégoûtant”, mais la star de Palace a peut-être eu la chance de n’obtenir qu’un carton jaune dans l’échange après avoir levé la main sur son adversaire.

Ashton a évoqué le tempérament de Zaha plus tôt dans le match, en déclarant: “Vous jouez sûrement votre meilleur football lorsque vous êtes de bonne humeur, mais il a l’air en colère tout le temps.”

