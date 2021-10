Wilfried Zaha subit des abus racistes après sa victoire sur Manchester City

Wilfried Zaha a été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux après que son équipe de Crystal Palace ait battu Manchester City samedi.

L’ailier ivoirien a ouvert le score à l’Etihad Stadium avec un tir bien placé dans le coin le plus éloigné et a été fortement impliqué dans l’incident qui a vu Aymeric Laporte expulsé pour un défi qui a refusé une opportunité claire de but, mais cette performance a maintenant a été éclipsé par la façon dont il a encore une fois été victime d’abus à caractère raciste en ligne.

Zaha s’exprime

Le joueur de 28 ans a publié sur sa story Instagram plusieurs captures d’écran de messages racistes qu’il avait reçus après le match, accompagnés d’un message d’exaspération sur la manière dont le racisme dans le football est combattu et sa présence continue dans le jeu.

« Ce message n’est pas pour moi de recevoir un million de messages disant que nous sommes avec vous et que c’est dégoûtant ou que je reçois de la sympathie », a posté Zaha.

« Je ne suis pas ici pour toutes les bêtises qui sont faites au lieu de résoudre le problème réel !

« Ça ne me dérange pas d’abuser car aujourd’hui ça vient du fait de faire le travail que je fais même si ce n’est pas une excuse mais ma couleur sera toujours le vrai problème mais ça va car je serai toujours NOIR ET FIER !

« Parlez-moi lorsque vous prenez réellement ce problème au sérieux. »

Ce n’est pas la première fois que Zaha subit des abus racistes, ayant révélé à l’été 2020 qu’il avait « peur » d’ouvrir Instagram en raison du nombre de messages racistes qu’il avait reçus. Cela est intervenu après qu’un garçon de 12 ans a été arrêté pour avoir proféré des menaces racistes contre l’Ivoirien.

Dans une autre position contre le racisme, Zaha a décidé de ne pas se mettre à genoux avant le coup d’envoi plus tôt cette année, un geste qui vise à démontrer une position contre le problème.

Il a déclaré que cela venait de faire partie de la routine d’avant-match et a plutôt appelé à une meilleure éducation sur les inégalités raciales et à ce que les sociétés de médias sociaux commencent à prendre des « mesures énergiques » contre les abus.

