Will Arnett montre aux candidats ce qu’il ne faut pas faire (VIDEO) ⋆ 10z viral

Il est toujours important de s’assurer que toutes vos pièces sont en place lors de la construction LEGO. C’est la leçon que Will Arnett apprend dans l’épisode du 20 juillet de LEGO Masters.

Comme le révèle l’aperçu exclusif de “Demolition Derby” de TV Insider, les concurrents sont chargés de construire une réplique exacte de sa LEGO Technic “Lamborghini Sián FKP 37” dans leur premier défi. C’est plus facile à dire qu’à faire… pour tout le monde, y compris l’animateur et le producteur exécutif, semble-t-il.

Arnett invite les concurrents à bien regarder la voiture en plaisantant : « Essayez de ne pas la rayer. C’est un bail. Puis, il explique : « À chacune de vos tables de construction, vous trouverez les mêmes pièces que j’ai utilisées pour construire ceci. Y compris cette dernière pièce que j’ai en fait manqué de mettre ici.

Quelle pièce doit-il ajouter ? Regardez ce qui se passe lorsqu’il essaie de terminer sa voiture dans la vidéo ci-dessus.

Dans cet épisode, les concurrents devront construire de mémoire une réplique exacte de cette Lamborghini, l’équipe la plus proche remportant un avantage lors du prochain défi. Après cela, ils doivent changer de vitesse et, comme le suggère le titre de l’épisode, entrer dans une bataille de Demolition Derby. Chaque équipe devra construire un concept-car sauvage et télécommandé capable de se battre contre les véhicules des autres. Il semble que vous puissiez avoir un aperçu de cela sur la photo ci-dessous d’Arnett avec les juges Amy Corbett et Jamie Berard.

LEGO Masters, mardis, 8/7c, Fox

