Will Barton rejette son option de joueur avec les Denver Nuggets et deviendra Free Agent

Free Agency 2021 devient de plus en plus intéressant à mesure qu’il se rapproche de sa création. Comme le rapporte ce samedi Adrian Wojnarowski, va bartonner vous avez refusé votre option de joueur que vous aviez avec pépites de Denver pour la saison 2021/22 (d’une valeur de 14,7 millions de dollars), et il deviendra joueur autonome.

Barton sera sans aucun doute l’un des joueurs les plus désirables une fois le marché des transferts ouvert. Bien qu’au cours de cette dernière saison le niveau ait un peu baissé en raison de blessures, le joueur a montré ces dernières années avec les Nuggets qu’il était crucial dans le schéma de l’équipe. La franchise qui la signe devrait le faire avec un contrat pluriannuel d’environ 13 à 17 millions de dollars.