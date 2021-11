Will Biden s’excusera auprès de Rittenhouse

Fox News’ Pierre Doocy a confronté l’attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki mardi sur la question de savoir si le président Joe Biden s’excusera auprès de Kyle Rittenhouse pour avoir suggéré qu’il est « un suprémaciste blanc » maintenant que Rittenhouse a été acquitté.

Rittenhouse avait 17 ans lorsqu’il a abattu trois hommes, en tuant deux, lors d’émeutes à Kenosha, dans le Wisconsin, l’année dernière après la fusillade de la police contre Jacob Blake. Rittenhouse a été acquitté vendredi de plusieurs chefs d’accusation liés à la fusillade.

Le lendemain du premier débat sur l’élection présidentielle de 2020 entre le candidat démocrate à la présidentielle de l’époque, Biden et le président de l’époque, Donald Trump, Biden a tweeté une vidéo, qui comprenait Rittenhouse, avec la légende suivante : « Il n’y a pas d’autre façon de le dire : le président de la Les États-Unis ont refusé de désavouer les suprémacistes blancs sur la scène du débat hier soir.

La famille Rittenhouse aurait envisagé un procès en diffamation suite aux commentaires du président. Interrogé par Fox’s Tucker Carlson pour le confirmer lors d’une interview diffusée lundi soir, Rittenhouse aurait seulement dit qu’il avait des avocats qui s’occupaient de l’affaire.

« Le président s’excusera-t-il un jour auprès du tireur acquitté de Kenosha, Kyle Rittenhouse, pour avoir suggéré en ligne et à la télévision qu’il était un suprémaciste blanc », a demandé Doocy lors de la conférence de presse de mardi à la Maison Blanche.

« Soyons clairs de quoi nous parlons ici », a répondu Psaki. « Il s’agit d’une vidéo de campagne publiée l’année dernière qui a utilisé le président [Donald] Atoutles propres mots de lors d’un débat alors qu’il refusait de condamner les suprémacistes blancs et les milices. »

« Et le président Trump, comme nous le savons par l’histoire et comme beaucoup d’entre vous l’ont couvert, ne s’est pas contenté de condamner les groupes de milices. Il les a activement encouragés tout au long de sa présidence. Donc, vous savez, ce que nous avons vu, ce sont les conséquences tragiques de cela », a-t-elle poursuivi. « Quand les gens pensent qu’il n’y a rien de mal à faire justice eux-mêmes au lieu de laisser les forces de l’ordre faire leur travail. Et le président croit en la condamnation de la haine, de la division et de la violence. C’est exactement ce qui a été fait dans cette vidéo.

Poursuivant, Doocy a déclaré: «Vous dites que c’était juste une vidéo de campagne. Ce n’était pas le cas. Le président a donné une interview dans laquelle il a déclaré que Rittenhouse faisait partie d’une milice venant de l’Illinois : « Avez-vous déjà entendu ce président », faisant référence à Trump, « dire une chose négative à propos des suprémacistes blancs ».

« Rien de tout cela n’a été prouvé lors du procès et Kyle Rittenhouse dit que le président a eu une réelle malveillance en diffamant son personnage », a-t-il poursuivi. « C’est ce qui s’est passé ici ? »

« Le président a prononcé le verdict la semaine dernière. Il a évidemment condamné la haine, la division et la violence que nous avons vues dans tout le pays par des groupes comme les Proud Boys et des groupes avec lesquels cet individu a posé sur des photos », a déclaré Psaki. « Mais au-delà de cela, je m’en remets à ses commentaires autour du verdict. »

La semaine dernière, Doocy a interrogé Psaki à propos de Biden suggérant que Rittenhouse est un suprémaciste blanc. Elle a refusé de répondre à ses questions.

