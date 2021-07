Will Buxton : “Les gants sont enlevés” dans la bataille Max Verstappen/Lewis Hamilton

Le journaliste de F1 Will Buxton pense que les subtilités entre Max Verstappen et Lewis Hamilton sont terminées après leur accident de Silverstone.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été présenté comme une victoire incontournable pour Hamilton, une course où s’il ne pouvait pas battre Verstappen jusqu’au drapeau à damier, les signes deviendraient en effet très inquiétants pour ses chances de remporter un huitième championnat du monde cette saison.

En fin de compte, Hamilton a remporté cette victoire capitale, mais elle est survenue dans des circonstances controversées après être entré en collision avec Verstappen à Copse dans le premier tour, après quoi le Néerlandais a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution à la suite d’un impact 51G.

Après la course, Verstappen s’est rendu sur les réseaux sociaux pour qualifier Hamilton de “irrespectueux” dans ses célébrations de la victoire, une victoire que le directeur de Red Bull, Christian Horner, a qualifiée de “creuse”.

Cela avait été une bataille pour le titre bien élevée jusqu’à présent, mais Buxton dit que toute convivialité est maintenant hors de la fenêtre.

“Je pense que s’il y a une chose que nous pouvons retenir de cela, c’est que les gentillesses, les sourires, la nature amicale et amicale entre Max et Lewis,” oh n’est-ce pas génial, nous sommes au milieu du combat pour le championnat ” , c’est fini, les gants sont enlevés », a-t-il déclaré.

Les deux pilotes connaissaient le danger de concéder la P1 à l’autre au départ – les qualifications de sprint avaient déjà offert un avertissement lorsque Verstappen a pris la P1 à Hamilton au premier tour et a remporté une victoire confortable à partir de là.

Buxton pense que c’était un incident qui se produisait depuis le début de la saison.

Et quand cela s’est produit, les ramifications étaient énormes avec Hamilton maintenant à seulement huit points de Verstappen dans le championnat des pilotes.

“Cela vient du tout début de la saison”, a déclaré Buxton.

“Nous pensons à Bahreïn, la piste limite le débat avec Lewis et Max, et Max est largement dépassé. On l’a vu à Imola, on l’a vu à Portimao, on a vu ces gars-là se mettre les coudes.

“Et plus important encore, nous l’avons vu samedi lors du tout premier sprint de la Formule 1, l’importance de ce premier tour, et je pense que Lewis réalisait, et Max réalisait également, que celui qui détenait l’avantage à la fin de ce premier tour allait avoir l’avantage pour le grand prix.

“Ils ne pouvaient pas céder tous les deux, ils savaient tous les deux qu’ils devaient terminer ce premier tour en P1, et finalement aucun d’eux ne l’a fait.”