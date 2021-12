Will Cain: BLM vous traitera de raciste pour avoir fait du shopping dans des magasins dans lesquels ils n’ont aucun problème à prendre de l’argent

L’animateur de « Fox News Primetime » Will Cain a appelé lundi la campagne Black Lives Matter « Black Xmas » pour boycotter les magasins dont ils ont accepté des dons dans le passé.

WILL CAIN: L’Amérique ne peut pas échapper au cadre de la couleur de la peau car au lieu de répandre la joie et la joie en cette période des fêtes, Black Lives Matter demande à ses adeptes de participer à la ségrégation. Ils ont appelé leur mission « Black Xmas ». Et son objectif est assez simple, combattre le « capitalisme suprémaciste blanc ». Maintenant, vous vous demandez probablement ce qu’est le capitalisme suprémaciste blanc ? Et c’est aussi simple : c’est toute entreprise détenue par une personne blanche.

Donc, si vous voulez célébrer « Black Xmas » cette année, tout ce que vous avez à faire est de rester à l’écart de ces magasins de la suprématie blanche et de dépenser de l’argent exclusivement dans des entreprises appartenant à des Noirs. BLM vous traitera de raciste pour vos achats dans des entreprises n’appartenant pas à des Noirs, ils n’ont aucun problème à accepter des millions de dollars de dons de ce qu’ils considèrent comme des suprémacistes blancs.

Après la mort de George Floyd, des entreprises comme Apple, Amazon, Microsoft, Google, Coca-Cola, se sont alignées pour donner des millions à Black Lives Matter, et BLM a accepté avec joie. En fait, ils ont levé plus de 90 millions de dollars en 2020…. Nous savons que cela n’a aidé aucun Noir, à moins que vous ne comptiez le co-fondateur de BLM, qui a acheté quatre manoirs après que son organisation à but non lucratif ait engrangé tout cet argent.

