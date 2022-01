Will Cain déclare que le Chicago Teachers Union est coupable de  » maltraitance d’enfants  » et  » d’abandon  » avec retour à l’apprentissage à distance

Le co-animateur du « Fox & Friends Weekend », Will Cain, a déclaré mercredi que le Chicago Teachers Union qui avait voté en faveur d’un retour indéfini à l’apprentissage virtuel était coupable de » maltraitance » et » d’abandon » d’enfants.

Les profs‘ Le groupe a voté mardi soir pour interrompre l’apprentissage en personne jusqu’à ce que les cas de COVID-19 « s’atténuent considérablement » ou jusqu’à ce que les dirigeants syndicaux approuvent un accord sur les protocoles de sécurité avec le district.

WHITE HOUSE RÉITÈRE SOUTIEN AUX ÉCOLES OUVERTES APRÈS LE VOTE DU SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE CHICAGO

Cain a dénoncé la décision de « Fox News Primetime », affirmant que la décision risquait de causer davantage de torts aux enfants déjà aux prises avec les impacts de la pandémie sur la santé mentale.

« C’est de la maltraitance des enfants. Cela n’équivaut pas à de la maltraitance des enfants. C’est de la maltraitance des enfants », a-t-il déclaré à l’hôte invité Lawrence Jones. « Après deux ans, nous savons qu’il y a isolement, dépression, perte d’apprentissage et risque accru de suicide. »

Les enseignants, les parents et les élèves de l’école publique de Chicago manifestent. (Scott Olson/.)

« Nous avons sacrifié nos enfants sur l’autel de la peur et du pouvoir et de tous les autres péchés humains laids », a-t-il poursuivi. « Je ne sais pas ce qu’ils veulent. De l’argent ? Du pouvoir ? Tout ce que je sais, c’est qu’ils ne veulent pas ce qu’il y a de mieux pour nos enfants. »

Le vote a été approuvé par 73 pour cent des membres du syndicat et est immédiatement entré en vigueur, les cours de mercredi étant passés à l’instruction virtuelle.

Le syndicat utilise le « sous prétexte » de l’apprentissage à distance pour justifier un « arrêt de travail » collectif, a déclaré Cain.

Un panneau collé sur la porte d’entrée de la Pulaski International School of Chicago. (REUTERS/Jim Vondruska)

« Ce que nous avons observé, c’est une société qui prend ses plus vulnérables, ses enfants et en plus de cela – des enfants noirs et bruns de manière disproportionnée – au sommet du volcan et les jette dans le feu. »

L’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, a dénoncé cette décision dans une interview précédente, affirmant que « l’endroit le plus sûr » pour les enfants est dans la salle de classe.

« Il ne fait aucun doute que l’intérêt de la santé publique des élèves de la maternelle à la 12e année n’est pas servi par l’apprentissage à distance », a déclaré Redfield mercredi sur « America Reports ».

« L’intérêt de la santé publique est de maintenir les enfants dans l’apprentissage en face à face. Cela peut être fait de manière sûre et responsable », a-t-il déclaré, ajoutant que « c’est en fait plus sûr que de les avoir à la maison dans la communauté ».