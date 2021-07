Will Carroll de Death Angel revient sur sa bataille presque fatale contre Covid 19: “On dirait que cela s’est passé il y a 20 ans”

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll a de nouveau parlé de sa bataille contre COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Le musicien, qui a passé près de deux semaines sous ventilateur dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du nord de la Californie, est tombé malade pour la première fois lorsque lui et le reste de ANGE DE LA MORT passé plus d’un mois sur la route en Europe avec TESTAMENT et EXODE dans le cadre de “La Baie contre-attaque 2020” visiter.

Carroll a discuté de son expérience de test positif pour la maladie mortelle lors d’un entretien avec ANGE DE LA MORT‘s Ted Aguilar en tant que membre de YouTube « En direct et en streaming » séries. Lorsqu’on lui a demandé comment il revenait sur toute l’expérience maintenant que cela fait 17 mois qu’il a contracté la maladie, Carroll dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): ” Honnêtement, il semble que cela se soit produit il y a 20 ans; cela semble il y a toute une vie pour une raison quelconque. Je ne peux pas tout à fait mettre le doigt sur pourquoi c’est. Je n’y pense plus trop. Parfois, quand je faire, ça me fait flipper et je me fais un peu peur. Alors j’essaie juste d’apprendre de tout ça et d’en tirer quelque chose de positif et de me garder en vie. [Laughs]”

Le musicien de 48 ans a été hospitalisé au California Pacific Medical Center de San Francisco après avoir attrapé le virus lors d’une tournée européenne en mars 2020. Alors qu’il était dans le coma dans l’établissement, Carroll dit qu’il s’est vu quitter son corps et s’effondrer en enfer, où Satan – une femme dans son cas – l’a puni pour le péché mortel de la paresse, le transformant en un Jabba le Hutt-comme un monstre qui a vomi du sang jusqu’à ce qu’il ait une crise cardiaque. Il a également déclaré que son expérience de mort imminente lui avait donné une nouvelle vision de la vie, avec des plans pour vivre une vie plus saine ainsi qu’une croyance en une puissance supérieure.

“C’est drôle j’ai fait le DJ il y a quelques nuits à [a club] à San Francisco, et ma liste de lecture était composée uniquement de chansons sur Satan”, Carroll Raconté Aguilar. “Et cela m’a fait penser à toute la vision que j’avais. J’étais un peu secoué [sic] par elle quand je suis sortie de l’hôpital pour la première fois. Je ne devenais pas religieux mais je prenais Dieu et le christianisme ou le catholicisme un peu plus au sérieux ; J’avais plus de respect pour ça. Je ne suis pas un chrétien né de nouveau ou quoi que ce soit. Mais pendant que je jouais toutes ces chansons de Satan l’autre soir, je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? Il n’y a rien de mal à aimer les groupes sataniques comme ANGE MORBIDE et DÉICIDE. Il n’y a rien de mal à écouter cette musique. Je ne devrais pas me sentir coupable. En fait, je me suis senti coupable pendant une seconde. [Laughs]”

Lorsque Carroll a initialement discuté de sa vision dans une interview en mai 2020, un certain nombre de médias grand public ont repris son histoire et se sont concentrés sur l’angle “Satan”, avec le Poste de New York sous le titre “Death Angel Le batteur dit qu’il a rencontré Satan pendant le coma du coronavirus proche de la mort”

Carroll plus tard à son Facebook page pour réprimander les médias, expliquant que sa supposée rencontre avec le diable n’était qu’une petite partie de son expérience.

“Il semble que beaucoup de médias prennent mon histoire et en manquent complètement l’intérêt”, a-t-il écrit. “Ils se concentrent sur mon rêve, ma vision, mes hallucinations, peu importe, ce qui n’est qu’une petite partie d’une histoire plus vaste. Ce sur quoi ils devraient se concentrer, c’est ce qu’il m’a fallu pour vaincre cet horrible virus. Et les médecins et les infirmières qui ont travaillé si difficile de faire en sorte que cela se produise. Toute cette histoire de “Satan” est en train de devenir hors de proportion.”

Quelques jours plus tôt, Carroll a écrit sur les réseaux sociaux qu’il n’était pas tout à fait prêt à embrasser “le truc de Dieu”.

“Pour que les choses soient claires. Je ne suis pas un saint rouleau tout d’un coup”, a-t-il déclaré. “Je n’irai pas à l’église tous les dimanches et je ne citerai pas les Écritures. J’aime toujours et m’intéresse à la musique, aux films, à l’art et à la littérature maléfiques. Mais cette expérience a été assez effrayante au point que je crois vraiment qu’un une puissance plus élevée m’a sauvé. Ce qu’est cette puissance plus élevée, je n’ai pas tout à fait compris.

“Je crois fermement que les prières collectives et l’énergie positive de chacun ont joué un grand rôle dans mon rétablissement”, a-t-il poursuivi. “Avant ce cauchemar, je ne pensais pas que quelque chose comme ça était possible et je sais avec certitude que Satan n’a rien à voir avec le fait que je sois en vie aujourd’hui. La vision que j’ai eue était horrible et elle restera avec moi pour toujours. Mais ne nous laissons pas emporter loin de la chose de Dieu.”

Carroll s’est réveillé d’un coma d’origine médicale le 30 mars 2020 après avoir passé près de deux semaines sous respirateur. Les médecins ont dit au Chronique de San Francisco il était dans un état critique et a failli mourir.

“Il était encore proche des limites de ce que nous pouvions faire avec nos soins de soutien, et nous étions très inquiets pour lui”, a déclaré Dr George Horng, un pneumologue.

“Il ne s’aggravait pas, mais s’il s’aggravait, nous n’aurions pas pu faire grand-chose de plus.”

ANGE DE LA MORT était en tournée à l’appui de son neuvième album, “Humanicide”, sorti en mai 2019 via Explosion nucléaire.

Le groupe a été nominé pour un Grammy Award pour « Meilleure performance métal » pour le “Humanicide” piste titre. C’était le premier du groupe Grammy nomination.

Carroll rejoint ANGE DE LA MORT en 2009 en remplacement du batteur d’origine du groupe, Andy Galeon.

Volonté peut être entendu sur les quatre derniers ANGE DE LA MORT albums studios : “Rétribution implacable” (2010), “Le rêve appelle le sang” (2013), “La division du mal” (2016) et ce qui précède “Humanicide”.