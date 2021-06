‘Will’ est du côté de Pierre Gasly pour revenir au siège de Red Bull

Pierre Gasly a ouvertement déclaré sa volonté de revenir au siège de Red Bull dont il avait été rétrogradé à la mi-saison 2019.

Gasly a été choisi comme pilote pour remplacer Daniel Ricciardo, lié à Renault en 2019, mais son passage sur le siège aux côtés de Max Verstappen de l’autre côté du garage n’a duré que 12 courses, relégué dans l’équipe sœur de l’ancienne Toro Rosso. avec Alex Albon le remplaçant.

Il aurait été facile pour Gasly d’être affecté négativement par la baisse de mi-saison mais, en fait, il est devenu l’un des pilotes les plus forts sur la grille et a maintenant terminé sur les trois podiums avec Toro Rosso/AlphaTauri depuis sa rétrogradation.

P7 a la maison.🇫🇷🇫🇷🇫🇷Merci à tous pour le soutien incroyable ce week-end, c’était vraiment génial. Course difficile mais sur un tout donne jusqu’à la fin. A l’année prochaine Paul Ricard 👋🏼 pic.twitter.com/elWM3RoYQ9 — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) 20 juin 2021

Mettez la main sur la marchandise Pierre Gasly via la boutique officielle de la Formule 1

Mais, malgré toutes les réalisations avec AlphaTauri, force est de constater qu’une partie de Gasly cherche toujours à revenir pour un deuxième crack chez Red Bull.

“Je suis convaincu que ce sera possible”, a déclaré Gasly à Sky Sports F1.

« Mais pour cela, il faut une volonté. La volonté de mon côté est là, je veux être dans une voiture de compétition, je veux me battre pour les podiums, pour les victoires, pour les championnats.

« Je suis sûr que nous discuterons au cours des prochaines semaines et des prochains mois de ce à quoi ressemble mon avenir. Si c’est avec Red Bull, si c’est avec AlphaTauri, ou si c’est avec quelqu’un d’autre.

Gasly avait été lié au fait de quitter la famille Red Bull et de rejoindre l’équipe française Alpine. Cependant, cette porte est fermée pour le moment, Esteban Ocon ayant récemment signé un nouveau contrat de trois ans et Fernando Alonso a toujours été sous contrat avec l’équipe jusqu’à la fin de la campagne 2022.

Gasly, cependant, n’a pas révélé s’il avait reçu des contacts d’autres équipes sur la grille.

« Je ne vais pas dire ça ! dit Gasly.

“Vous pouvez essayer de demander, mais évidemment ma situation en ce moment est assez claire avec Red Bull et, en fin de compte, ce sera leur décision.

«Je fais de mon mieux pour leur montrer que je mérite d’être à ce siège. Avec trois podiums au cours des deux dernières années dans une voiture intermédiaire, je ne pense pas que beaucoup de pilotes l’aient atteint.

Bien qu’il puisse y avoir des réticences du côté de Red Bull à donner une seconde chance à Gasly, il a l’impression qu’il est maintenant un pilote différent de celui qui a d’abord été promu au siège.

« Je suis un peu différent maintenant de ce que j’étais chez Red Bull », a-t-il déclaré. « Je suis plus expérimenté, je pense avoir une idée plus claire de ce dont j’ai besoin de la part de l’équipe, de la voiture et aussi de moi-même.

“Ensuite, de l’autre côté, l’équipe me donne également tout ce dont j’ai besoin et demande pour être compétitif.

« Avec Red Bull, à la fin de la journée, c’était très court – nous n’avions pas beaucoup de temps pour le faire fonctionner. Il y avait des problèmes évidents et je n’avais pas vraiment le temps de résoudre tous les problèmes que nous avons.

“Je suis sûr qu’il sera possible de le faire fonctionner avec eux, mais pour le moment ce n’est pas une question [if I drive with them again].

« Nous verrons ce qui se passera à l’avenir car j’ai marqué trois podiums pour cette équipe, personne ne l’a jamais fait auparavant.

« Personnellement, je veux me battre pour les podiums de manière plus cohérente. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !