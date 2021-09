Will et Grace Star Debra Messing font de l’ombre après que Kim Kardashian ait été choisie pour animer SNL

Debra Messing, pour sa part, devrait jouer dans la nouvelle production de Broadway Birthday Candles, qui fera ses débuts au printemps 2022. En 2020, elle a joué dans la comédie dramatique d’aventure The Dark Divide aux côtés de David Cross et aurait signé en tant que producteur exécutif. et star de East Wing, une comédie Starz mettant en vedette Messing dans le rôle de Hollis Carlisle, qui est secrétaire sociale à la Maison Blanche pendant le mandat de Ronald Reagan en tant que président dans les années 1980. Bien que Messing n’ait jamais hébergé SNL, ses co-stars de Will & Grace, Sean Hayes et Eric McCormack, ont chacun hébergé une fois dans les premiers jours de la sitcom NBC.