Will et Kyra clarifient les rumeurs au milieu de nouveaux détails derrière le drame Casa Amor (exclusif)

Le temps de Will Moncada et Kyra Lizama sur Love Island n’a pas toujours été des plus faciles. Le couple a connu sa juste part de drame à la Villa, mais à la fin, les deux ont officialisé leur relation. Kyra et Will, qui sont arrivés à la deuxième place après Olivia Kaiser et Korey Gandy, ont ensuite parlé avec PopCulture.com de leur passage dans la saison 3 de Love Island. Non seulement ils ont dissipé les rumeurs selon lesquelles ils se connaissaient avant le spectacle, mais ils ont également fait la lumière sur ce qu’ils ressentaient vraiment à propos de la situation de Casa Amor.

Tout d’abord, Will et Kyra ont dissipé la rumeur selon laquelle ils se connaissaient avant de se lancer dans la saison 3 de Love Island (la rumeur a commencé après que les fans ont remarqué que le compte Instagram de Will aimait l’une des photos de Kyra). Will a déclaré qu’ils avaient discuté de la question juste après avoir quitté la Villa et a souligné: “Nous ne nous sommes jamais rencontrés.” Il a poursuivi en expliquant comment ils pensaient que la personne qui gérait ses comptes de médias sociaux pendant qu’il était dans l’émission a peut-être aimé l’une des publications Instagram de Kyra.

Ce n’était pas le seul sujet que Will et Kyra ont éclairci. Au milieu de la saison, les hommes et les femmes de la série ont été séparés lors de la torsion de Casa Amor. Les hommes ont ensuite rencontré cinq nouvelles femmes, dont Florence “Flo” Mueller. Will a noué une connexion avec Flo pendant cette période, mais il a finalement décidé de rester avec Kyra. Pourtant, le couple n’a pas pu échapper à cette Casa Amor, car l’affaire a été soulevée à plusieurs reprises par la suite. Alors que les fans peuvent avoir un avis très particulier sur l’ensemble de la situation, Kyra et Will ont fait la lumière sur la question en expliquant qu’ils avaient eu une sorte d'”accord” avant même que Casa Amor n’ait lieu.

“Nous étions sur la même longueur d’onde sur la compréhension de l’endroit où nous en étions dans la relation que nous étions ouverts à établir des liens avec d’autres personnes”, a déclaré Kyra. “Vous venez à Love Island pour trouver des connexions, pour voir s’il y a d’autres connexions. Et si vous trouvez une étincelle, si vous trouvez une connexion avec une personne, de nouveaux insulaires entrent et vous pouvez également profiter de chaque expérience pour tester la force de votre connexion est et à quel point votre relation est forte, ce qui est exactement ce qui s’est passé. Et nous sommes tous les deux sortis de cette expérience ensemble, sachant que tout ce qu’il a traversé, tout ce que j’ai traversé a vraiment mis l’accent sur la force de ce que nous avons. “

Will, qui a dit qu’il était franc avec Kyra à propos de tout ce qui s’était passé avec Flo, était d’accord. Il a déclaré que la situation, bien qu’un peu dramatique, les a finalement rendus “plus forts”. “Je regardais [to] voir s’il y avait quelque chose là-bas [with Flo], mais ce n’était pas le cas”, a déclaré Will. “Toujours, ma connexion était plus grande avec Kyra. Et c’était aussi comme si les gens ne comprenaient pas que c’était la raison pour laquelle les gens se rendaient à Love Island pour trouver une connexion et pour trouver une connexion plus élevée. Et j’ai trouvé ma connexion supérieure et j’ai dit à Kyra tout de suite après que tout s’est passé. Et quand … nous devons choisir de rester avec quelqu’un ou avec Kyra, j’étais sûr à cent pour cent de Kyra.”

Bien sûr, les fans ont vu que le couple, qui a officialisé les choses lors de leur date finale, a pu maintenir ce lien jusqu’à la finale. Mais quelle est la prochaine étape pour Will et Kyra après Love Island ? Le couple a de nombreux projets de voyage à venir, y compris une prochaine visite dans le pays natal de Will, la Colombie. “Ces derniers jours, nous allons essayer de voyager un peu, puis de revenir à la normalité à la vie et probablement de faire beaucoup d’aventures, de nous entraîner ensemble et de partager autant de temps ensemble (sic)”, a déclaré Will. . “Bien sûr, nous voulons voir comment se passe notre vie en dehors de Villa, présenter nos amis les uns aux autres, car c’est aussi très important, pour revenir à la normalité.” Il a poursuivi en disant qu’ils ne savaient pas exactement ce qui allait leur être réservé, mais qu’il y avait “beaucoup de bonnes choses à venir”.

Tous les épisodes de la saison 3 de Love Island sont actuellement disponibles sur Paramount+. Divulgation : PopCultyre appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.