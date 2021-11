Will Ferrell a refusé un chèque de paie massif pour une suite « Elf »

Will Ferrell a accordé une interview très franche au Hollywood Reporter, s’ouvrant sur les décisions qu’il avait prises au cours de sa longue carrière. L’un de ses aveux était qu’il avait été approché pour faire une suite au film de Noël à succès Elf et l’avait refusé malgré ce qui aurait été un salaire de 29 millions de dollars. Selon Ferrell, la suite proposée était essentiellement un rechapage de l’intrigue originale et il ne pensait pas qu’il se sentirait bien de la promouvoir.

« J’aurais dû promouvoir le film à partir d’un endroit honnête, qui aurait été du genre ‘Oh non, ce n’est pas bon. Je ne pouvais tout simplement pas refuser autant d’argent' », a expliqué Ferrell. « Et je me suis dit : ‘Puis-je vraiment dire ces mots ? Je ne pense pas que je puisse le faire, alors je suppose que je ne peux pas faire le film.' »

De manière hilarante, sa co-vedette elfe, Faizon Love, a parlé à TMZ en novembre et a déclaré qu’il serait prêt à prendre la tête d’une suite pour beaucoup moins d’argent. « Je pense qu’Elf 2 pourrait arriver avec Faizon Love, pour 22 millions de dollars », a-t-il plaisanté. « Qu’est-ce qui ne va pas avec un elfe noir ? Je pense que l’Amérique est prête pour un elfe noir. Nous avions un président noir, nous avions un président orange, maintenant il est temps pour un elfe noir. Je suis surpris qu’il ait refusé autant d’argent. être bon d’être blanc. »

En fin de compte, Ferrell veut juste faire rire les gens. Ailleurs dans l’interview, il fait référence à une vieille citation du comédien Steve Martin. « Il se passe tellement de choses dans le monde, et parfois c’est agréable de se couper la tête », a déclaré Ferrell. « À la sortie des années 60, qui étaient si controversées, Steve s’est dit : » Tout le monde fait de la comédie à message, et je veux juste sortir avec une flèche qui me transperce la tête « , et c’est un peu ce que je ressens en ce moment. «

Ce n’était pas la première fois qu’une suite abandonnée d’Elf était mentionnée dans une interview. James Caan, qui a joué le père de Ferrell dans le film original, a affirmé lors d’une interview l’année dernière avec The Fan à Cleveland que l’une des raisons pour lesquelles la suite n’a jamais eu lieu était un désaccord entre Ferrell et le réalisateur du film, Jon Favreau.

« Nous allions le faire, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai enfin un film de franchise. Je peux gagner de l’argent, laisser mes enfants faire ce qu’ils veulent faire' », a déclaré Caan. « Le réalisateur et Will ne s’entendaient pas très bien. Will voulait le faire, et il ne voulait pas du réalisateur, et [Favreau] l’avait dans son contrat. C’était une de ces choses. »