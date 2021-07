Will Fish, très bien noté, rejoint le comté de Stockport en prêt – Man United News And Transfer News

Manchester United a confirmé que le défenseur central très bien noté Will Fish a rejoint l’équipe de la Ligue nationale du comté de Stockport pour un prêt d’une saison.

Le joueur de 18 ans participe actuellement à la pré-saison pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et il est confirmé qu’il restera pour les deux prochains matches avant de rencontrer son nouveau club le 30 juillet.

Malgré son jeune âge, il a fait forte impression sur le staff d’Ole et United, remportant ses débuts en équipe première lors de l’avant-dernier match de la saison contre les Wolves.

Le personnel du comté de Stockport est également enthousiasmé par son talent, le manager Simon Rusk déclarant : « Je suis ravi d’avoir Will à bord pour la saison à venir. Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée de travailler sur son potentiel et d’avoir l’opportunité de travailler avec lui et de développer ses talents.

Nous sommes ravis d’annoncer la signature du défenseur @ManUtd hautement coté @_wfish pour un prêt d’une saison. Le défenseur commencera à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers à partir du 30 juillet. Bienvenue dans le comté, Will ! 📸 @ManUtd#StockportCountyhttps://t.co/ezGLB5YyqQ — Comté de Stockport (@StockportCounty) 23 juillet 2021

Le directeur du football de Stockport, Simon Wilson, a également ajouté que Fish “est une signature de haut niveau pour le club, et nous sommes ravis que Will et Manchester United aient été attirés par ce que nous faisons au point où ils sont prêts à voir nous comme la prochaine étape de son développement.

“Will va trouver différents défis ici, mais c’est important pour lui et en acceptant de venir, il montre qu’il a la maturité et la mentalité pour les relever de front. Bienvenue au club Will, et bonne chance », a souhaité Wilson.

La maturité et la mentalité ont été deux caractéristiques fortes des jeunes qui ont gravi les échelons.

Joué régulièrement au-dessus de ses années, l’international junior anglais a été repéré pour la première fois par les supporters lorsqu’il a été inclus sur le banc pour un match de l’UEFA Youth League des moins de 19 ans à seulement 15 ans.

Sa progression s’est rapidement déplacée à partir de là, car après seulement sa deuxième apparition pour les moins de 18 ans, il était déjà promu chez les moins de 23 ans à seulement 16 ans. Il a fait des débuts sensationnels dans une performance sans but contre Fulham.

Un an plus tard, la maturité et la mentalité de Fish ont été récompensées par le personnel du club en nommant le jeune de 17 ans alors capitaine de l’équipe des moins de 23 ans de United. Cela s’est produit alors qu’il était régulièrement le deuxième plus jeune joueur de l’équipe, seulement plus âgé que Shola Shoretire.

Il portait le brassard lorsque Fish rencontrait son nouveau manager Simon Rusk, qui dirigeait alors les moins de 23 ans de Brighton. Une performance dominante qui a vu United perdre 5-2 vainqueurs a évidemment laissé une impression dans l’esprit de Rusk.

Après une saison impressionnante pour les moins de 23 ans où il s’est souvent vu confier la tâche impossible de contrôler une ligne arrière de fortune, composée d’aucun partenaire central, d’arrières latéraux hors de position et d’aucun milieu de terrain défensif pour les protéger, Fish a traversé de nombreuses défis difficiles au début de sa carrière.

Mais beaucoup d’autres sont à venir, comme Wilson y fait allusion, lors de la première incursion de Fish dans le football senior.

Le principal défi que le personnel de United cherchera à surmonter pour Fish est le physique et l’agressivité du football de ligue inférieure.

Bien qu’il soit relativement fort et bon dans les airs, le jeune a parfois eu du mal avec sa timidité et sa tendance à résister à un défi. Ce sont ces affichages qui ont vu les commentateurs de MUTV le qualifier en plaisantant de «trop gentil» et les supporters le comparer à l’ancienne star de l’académie Jonny Evans.

L’expérience du football de la Ligue nationale renforcera certainement le jeune et le fait de partir si jeune lui donnera plus de temps pour son développement.