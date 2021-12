Will Forte épouse Olivia Modling dans un mariage surprise

Will Forte est marié – et ce depuis un certain temps ! Mercredi, lui et sa femme Olivia Modling ont annoncé leur mariage dans un article du magazine PEOPLE. Leur mariage est étroitement lié à la nouvelle suite de MacGruber de Forte, qui sera diffusée la semaine prochaine sur Peacock.

Forte et Modling se sont rencontrés en 2018 lors d’une fête et les choses sont devenues sérieuses rapidement. Ils se sont fiancés vers la fin de 2019 et ils ont eu une fille, Zoe, en février 2021. Forte a dit à PEOPLE que lui et Modling étaient prêts à attendre la fin de la pandémie de COVID-19 pour avoir un vrai mariage, mais avec le temps dessus, ils y voyaient de moins en moins d’intérêt. Leur famille s’agrandissant soudainement, ils ont décidé de franchir le pas en juillet lors du tournage de MacGruber.

« Nous étions au Nouveau-Mexique pour fabriquer MacGruber », se souvient Forte. « Nous nous étions fiancés juste avant le premier verrouillage de COVID. Et donc, alors que nous commencions à peine à parler aux planificateurs, les gens devaient fermer leurs mariages. À l’époque, nous avons dit: » Nous ne sommes pas pressés. Nous pouvons comprendre plus tard. Alors COVID passe et nous sommes en quarantaine pendant longtemps. Et puis le bébé est cette merveilleuse nouvelle. Nous découvrons que nous allons avoir un enfant. Et donc nous n’étions pas pressés, mais de temps en temps nous le ferions pensez à : « Faisons-le ». »

Ils y sont allés le 31 juillet 2021, et ils ont réussi à obtenir une grande partie de leur liste d’invités après tout. Ils avaient de toute façon prévu une grande visite de famille pour cette date, et ils ont décidé de surprendre leurs proches avec une cérémonie impromptue.

« Nous avons réalisé : ‘Oh, toutes les personnes que nous voudrions être ici seront ici' », a déclaré Forte. « La plupart d’entre eux, parce que beaucoup de mes amis les plus proches travaillent sur MacGruber avec moi. Ils étaient déjà à Albuquerque, alors nous avons décidé à la dernière minute : « Faisons ce mariage, surprenons mes parents ». Ils ne savaient même pas jusqu’à ce qu’ils arrivent sur le parking. Et nous venons d’avoir ce mariage vraiment amusant et délicieux, assez petit, à l’arrière de la maison de Jorma Taccone. «

« C’était juste une journée délicieuse », a poursuivi l’acteur. « Mes parents ont été totalement surpris. C’était tellement stressant, les deux semaines où nous préparions. Je ne peux pas imaginer avoir un an ou plus à mijoter sur les projets de mariage. »

Jusqu’à présent, Forte a déclaré que sa partie préférée était de s’habituer à prononcer le mot « femme ». Il a dit : « C’est amusant de dire ‘femme’. Je n’ai jamais porté de bijoux de ma vie et c’est amusant de porter une alliance. J’avais déjà l’impression que nous étions mariés auparavant. Ce n’est pas très différent, mais c’est toujours amusant et excitant de dire « Femme ». Elle est géniale. J’avais besoin de trouver quelqu’un qui était une personne très patiente et c’est la femme la plus patiente et la plus compréhensive au monde. Je me sens très heureuse et très chanceuse ces jours-ci. »

La suite tant attendue de MacGruber sera présentée le jeudi 16 décembre sur Peacock. Le film original de 2010 est maintenant en streaming sur Peacock.