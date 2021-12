Will Forte, ancien de SNL, est bien connu pour jouer des personnages originaux et hilarants et son rôle dans la nouvelle série Audible Original MiddleSpace: The Rebels Attack, And Then The Other Side Attacks As Well ne fait pas exception. Dans le podcast de comédie narrative, Forte incarne le capitaine du vaisseau spatial George Cottonhammer, le chef sans prétention d’un vaisseau spatial militaire. Au cours d’une interview exclusive avec PopCulture.com, Forte a partagé quelques informations sur le capitaine Cottonhammer, affirmant que le personnage « inconscient » était très « amusant » à jouer.

« C’est un gars qui vit en quelque sorte dans son propre monde, évidemment, ne réalise pas vraiment ce qu’il dit la plupart du temps », a proposé Forte. « J’aime penser qu’il ne réalise pas ce qu’il dit parce qu’il est tellement inconscient la plupart du temps. » Il a ajouté que Cottonhammer était un « personnage très amusant » à exprimer car « il peut alors de temps en temps être un peu fragile. Mais pour la plupart, il traverse la vie un peu inconscient. »

Une partie du tirage au sort avec Cottonhammer, dit Forte, consiste à jouer un personnage si radicalement différent de qui il est dans la vraie vie. « En tant que personne qui traverse la vie de l’autre côté du spectre », a déclaré Forte, ajoutant que c’était « vraiment amusant » d' »avoir des mots qui sortent de la bouche qui sont des choses que vous ne diriez jamais dans votre vie normale, qui, Je suppose que vous pouvez faire beaucoup de choses en tant qu’acteur, mais c’est une version très extrême de cela. »

(Photo : Original audible)

MiddleSpace a été créé par Paul Lieberstein, que la plupart connaîtront mieux sous le nom de Toby dans The Office. En tant que « grand fan de bureau » autoproclamé, Forte était impatient de sauter sur l’occasion de travailler avec Lieberstein, qu’il appelle « le mec le plus drôle du coin ». Pendant l’arrêt de la pandémie, Forte et sa femme ont regardé « une tonne de The Office » et quand il a obtenu le script de MiddleSpace, il a immédiatement pensé « Je dois lire ceci parce que je suis sûr que c’est génial ». Effectivement, c’était le cas, et Forte était tout à fait prêt à monter à bord. « C’est l’une des choses les plus drôles que j’ai jamais lues », a-t-il déclaré, se rappelant ensuite qu’il s’était dit: « Oh, je dois le faire. »

En plus de Forte, MiddleSpace présente également un certain nombre d’autres grands acteurs et comédiens tels que l’ancien de SNL Cheri Oteri, Wyatt Cenac, Clark Duke, Gillian Jacobs, Rainn Wilson, Fortune Feimster et l’acteur actuel de SNL Alex Moffat. De plus, la série est narrée par l’incomparable John Malkovich. Les 16 épisodes de la saison 1 sont désormais disponibles sur Audible.