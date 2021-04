Will.i.am dévoile un masque facial à 299 $ inspiré de la pandémie – WWD

L’artiste et entrepreneur Will.i.am du groupe de musique Black Eyed Peas présente aujourd’hui sa dernière innovation technologique: Xupermask.

Prononcé «supermask», le produit est fabriqué en partenariat avec la société de technologie et de fabrication Honeywell International. Will.i.am s’est souvenu de la date exacte à laquelle l’idée lui est venue, a-t-il dit, en discutant depuis sa ville natale de Los Angeles via un appel vidéo.

«Le 12 mars 2020, j’étais à Londres, me sentant un peu anxieux de monter dans un avion pour revenir en Amérique et inquiet de savoir quand je pourrai revenir au Royaume-Uni, parce que je travaille là-bas», se souvient-il. En plus d’être producteur et auteur-compositeur, Will.i.am – né William Adams – est un juge célèbre au concours de chant télévisé «The Voice UK». Il est également le fondateur de i.am +, une société de technologie basée à Los Angeles.

«J’ai dit: ‘Hé, nous devons fabriquer un masque équipé de filtres’ – bien sûr, à la fois l’inhalation et l’expiration et la circulation de l’air, de sorte que lorsque vous portez le masque, vous ne vous sentiez pas claustrophobe, surtout lorsque nous ayez notre joint en silicone qui vous permet de porter des lunettes et de ne pas avoir à vous soucier de la buée de vos lunettes », a-t-il poursuivi.

La technologie de visage portable, lancée le 8 avril, est fabriquée à partir de silicone de qualité médicale et d’une sangle élastique réglable, dotée de trois ventilateurs à double vitesse et d’un système de filtration créé par Honeywell («High-Efficiency Particulate Arresting»), ainsi que d’un son antibruit , un microphone, un système d’amarrage magnétique pour écouteurs, une connectivité Bluetooth et une batterie de sept heures. Produit en deux couleurs et tailles, Xupermask coûte 299 $ et sera disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans l’UE sur Xupermask.com.

Le premier prototype a été réalisé le 20 avril de l’année dernière. En juin, la deuxième construction était terminée et Honeywell est entré en scène en août.

«Ils sont l’un des plus grands fabricants de N95, donc lorsqu’ils ont vu la technologie et vérifié et validé nos efforts pour résoudre ce problème, ils se sont joints à nous et nous ont aidés à innover et à affiner les filtres», Will.i.am m’a dit.

Il a travaillé avec une équipe internationale de collaborateurs, qu’il «finance», a-t-il dit, certains basés localement à Burbank, en Californie et d’autres à l’étranger: «Nous avons des équipes en Inde et à Shenzhen. J’ai aussi beaucoup travaillé en dehors du Royaume-Uni… C’était une collaboration incroyable et magnifique, parce que tout le monde faisait la course pour résoudre le problème. Tout le monde essayait de résoudre le problème pour donner aux gens la tranquillité d’esprit. Et quand des gens travaillent sur un produit qui leur donne la tranquillité d’esprit, cela génère une énergie différente et cette énergie est, vous savez, prendre soin des gens.

Le produit offre une nouveauté à mesure que les consommateurs s’adaptent au COVID-19, à son impact sur la vie quotidienne d’aujourd’hui et à l’avenir. Bien que le prix puisse s’avérer prohibitif pour certains, en particulier par rapport à la myriade de tissus ou d’options jetables disponibles sur le marché, Xupermask peut combler ce vide pour ceux qui ont les moyens ou ont besoin de voyager et qui recherchent une option de masque plus fiable.

Pendant la pandémie, «les gens ne voulaient tout simplement pas porter de masque ordinaire», a poursuivi Will.i.am. «Ils ont mis des foulards sur leur visage, des bandanas sur leur visage. Mais ici, nous avons un masque robuste qui vous donne toujours cette sneaker cool, street edge qui va de pair avec la mentalité de sneaker. La sneaker drop, le design de collaboration expressif qui se prête à une collaboration avec d’autres maisons de mode sur la route. »

C’est exactement ce qu’il espère faire, collaborer avec des entreprises de mode sur les futurs lancements de masques.

S’exprimant sur le manque de financement pour les entrepreneurs noirs dans le domaine de la technologie, il a déclaré: «Cela me brise le cœur, que les gens de couleur, en ce qui concerne les entreprises technologiques, nous n’avons pas notre Silicon Valley. Mais quand on pense à des communautés comme Shenzhen en Chine qui sont sorties de nulle part… C’est maintenant une ville en plein essor qui fait tout. Donc, si cela peut arriver à Shenzhen, cela pourrait arriver dans le Mississippi. Cela pourrait arriver à Atlanta. Cela pourrait arriver dans [L.A.’s] Watts. »

Grâce à sa i.am Angel Foundation, Will.i.am propose une éducation STEM aux enfants des communautés de Los Angeles mal desservies.

«Je pense que la raison principale pour laquelle nous ne voyons pas cela est parce que les gens du centre-ville et des communautés noires, il n’y a personne dans la technologie qui leur ressemble pour eux de faire de même», at-il poursuivi. « Et donc [with] cette collaboration – Honeywell est l’une des plus grandes entreprises au monde – les enfants des centres-villes, les rêveurs de demain, ceux qui vont créer les emplois de demain, ils savent ce qui est possible maintenant.