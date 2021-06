Will In The Heights Top A Quiet Place Part II? Combien le film de Lin-Manuel Miranda pourrait faire le week-end d’ouverture

Le box-office des films d’été est là, et bien que les chiffres puissent être un peu inférieurs à ce que nous avons l’habitude de voir, les chiffres sont néanmoins là. A Quiet Place Part II a ouvert dans les salles pendant le week-end du Memorial Day et, bien qu’il n’ait établi aucun record par rapport aux années précédentes, il a pu établir un record du week-end d’ouverture le plus rentable de cette année, ce qui reste un exploit. Le public est revenu dans les salles pour voir le nouveau thriller, mais le public sera-t-il prêt à revenir dans quelques semaines pour une comédie musicale à succès sur grand écran dans les mêmes nombres? Très probablement. In the Heights cherche à avoir sa propre ouverture.