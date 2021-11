Will a taquiné son dernier rôle à venir (Photo: ./Rex/Marvel Studios)

Will Poulter vient peut-être de terminer récemment la nouvelle série Dopesick, mais il se prépare déjà pour son plus grand rôle à ce jour, alors qu’il affronte l’univers cinématographique Marvel.

L’acteur de 28 ans a été confirmé dans le line-up des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 le mois dernier et jouera le rôle du « puissant » Adam Warlock.

Le personnage a été fortement taquiné à la fin du dernier film et a été introduit dans les bandes dessinées à la fin des années 1960.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait en rejoignant le MCU, il a dit Metro.co.uk et d’autres médias : « J’ai une chance exceptionnelle, honnêtement. Même quand tu le dis à voix haute, ça me fait bizarre.

«Je suis toujours dans une sorte de phase de pincement parce que c’est le MCU, je ne peux rien dire comme vous le savez probablement.

« Mais je suis très honoré de rejoindre les Gardiens de la Galaxie, c’est une franchise que je considère comme l’une des plus uniques et créatives et [I’m] très honoré d’avoir été inclus.

Will a été annoncé pour le MCU le mois dernier (Photo : Frank Micelotta/Hulu/PictureGroup/Rex/Shutterstock)

Le réalisateur James Gunn a confirmé la nouvelle après qu’un article de Deadline a laissé échapper son casting.

Il a tweeté: « Comme vous le savez, je détruis souvent les fausses rumeurs, alors… euh… Bienvenue dans la famille des Gardiens, Will Poulter.

Il rejoindra le casting qui comprend Chris Pratt et Zoe Saldana (Photo : Marvel Studios/Kobal/Rex/Shutterstock)

«C’est un acteur incroyable et un gars merveilleux. Rendez-vous dans quelques semaines.

Dans une scène post-crédits dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, sorti en 2017, Ayesha (Elizabeth Debicki), la grande prêtresse dorée du souverain, a révélé la capsule d’accouchement d’Adam.

Elle a ensuite déclaré qu’il était « plus puissant, plus beau et plus capable de détruire les Gardiens de la Galaxie ».

Alors que les détails du film sont gardés secrets, nous avons hâte de voir ce que le MCU réserve à Will.

Ailleurs, son nouveau spectacle Dopesick est sur le point d’atterrir sur Disney Plus, dans lequel il incarne le représentant de Purdue Pharma Billy Cutler, qui gravit les échelons de la société au milieu de la crise des opioïdes aux États-Unis.

Il joue aux côtés de Michael Keaton, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson et Peter Sarsgaard dans le drame captivant en huit parties, qui sortira plus tard ce mois-ci.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est prévu pour le 5 mai 2023 et Dopesick débarque sur Disney Plus le 12 novembre.

