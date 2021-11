Will Ryan, Disney et l’acteur de la voix de ‘Land Before Time’, décédés à 72 ans

Will Ryan, un acteur de voix bien-aimé derrière la voix de Petrie dans The Land Before Time et plusieurs agrafes de Disney, est décédé à 72 ans. Selon Deadline, la mort de Ryan est le résultat d’une « courte bataille contre le cancer ».

Sa carrière d’acteur de voix a débuté dans les années 1980, avec The Land Before Time agissant comme son rôle majeur. Ryan a suivi avec plus de 100 crédits de doublage et de nombreux prix, dont une nomination aux Emmy Awards en 1998.

Les fans de Disney se souviennent probablement de Ryan comme la voix de Willie the Giant dans plusieurs projets sur 35 ans, et comme l’antagoniste de Mickey Mouse, Peg-Leg Pete dans d’innombrables projets, y compris une course sur Ducktales.

Il assumerait également les rôles de Tigrou et Lapin dans Welcome to Pooh Corner de Disney Channel, en plus de fournir la voix chantée d’Eeyore. Sa voix peut également être entendue dans des films classiques comme The Little Mermaid, An American Tail, Thumbelina et des séries télévisées classiques comme GI Joe, Courage the Cowardly Dog, Family Guy et bien d’autres.

En dehors du doublage, Ryan était un membre de longue date de l’Académie des arts et des sciences du cinéma et a agi en tant que président de l’organisation internationale d’animation ASIFA. Il était également un musicien accompli, remportant deux disques d’or et quelques prix pour l’écriture de chansons tout en étant à la tête de son groupe Will Ryan & The Cactus County Cowboys.

Nous sommes dévastés d’apprendre la nouvelle rapportée par nos amis de @CelebWorx ce soir. L’acteur de doublage légendaire, Will Ryan, est décédé. Non seulement un acteur incroyable, mais un musicien et comédien qui a illuminé le monde de tous ceux qui l’ont connu. Notre amour va à sa famille et à ses amis.❤️ pic.twitter.com/7OyVn9yUvQ – Voice Chasers (@voicechasers) 20 novembre 2021

Il mettrait également ses talents de voix à contribution en écrivant et en enregistrant des chansons en tant que personnages ou pour des personnages appréciés des fans du monde entier, notamment Mickey Mouse, The Grinch et Winnie l’ourson. Ryan était également un auteur publié, avec un mémoire intitulé Duke and Me, le livre Adventures in Oddity et The Tiny Little Book of Cowboy Haiku.

Ryan laisse dans le deuil sa femme, Niparko Ryan, ses sœurs Patty Ryan et Marsha Ryan Russo, et un frère, George Ryan. Repose en paix et merci pour les personnages emblématiques.