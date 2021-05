Will Sheff et Damien Jurado d’Okkervil River annoncent les dates de leur tournée aux États-Unis

Will Sheff, d’Okkervil River, reviendra sur scène cet automne pour une tournée américaine en co-tête d’affiche avec Damien Jurado. La tournée, qui débute le 21 septembre avec deux dates à Evanston, IL’s SPACE et se termine le 11 décembre à Bellingham, WA’s Wild Buffalo, comprend des spectacles à Nashville, Brooklyn, Big Sur et deux nuits aux studios Mississippi de Portland. Toutes les dates sont ci-dessous et les billets sont en pré-vente maintenant et sera en vente au public le vendredi 14 mai.

Parallèlement à l’annonce de la tournée, Okkervil River publie une nouvelle chanson «In A Light», la première nouvelle musique du groupe depuis son album acclamé 2018 In The Rainbow Rain. Un deuxième nouveau morceau, «It Hasn’t Happened Yet», sortira ce vendredi 14 mai.

«J’ai écrit« In a Light »avec notre guitariste Will Graefe juste avant de quitter Brooklyn», raconte Sheff. «Nous l’avons enregistré en une seule prise aux studios Figure 8, avec Frank LoCrasto ajoutant le piano et Ryan Dugre à la deuxième guitare. Cela sonnait très bien instantanément, mais cela ne semblait pas être le bon moment pour sortir le morceau, et le morceau ne semblait pas tout à fait à l’aise sur In the Rainbow Rain. Alors je l’ai gardé sous mon chapeau. J’avais eu «It Hasn’t Happened Yet» aussi bien, et j’avais toujours voulu sortir celui-là tout seul, mais je n’ai jamais pu faire en sorte que l’enregistrement se déroule tout à fait correctement.

«Finalement, j’ai eu un moment d’eureka en tandem avec les deux – j’ai compris ce que je devais faire pour réparer« Ça ne s’est pas encore produit »et j’ai senti que le moment était venu pour« In a Light ». Alors je les ai brossés et les ai envoyés à Dave Cerminara pour qu’ils les mixent. L’ensemble du processus était incroyablement fluide et facile. Je considère ces chansons comme les deux faces d’une même médaille, se soutenant l’une l’autre en disant deux choses différentes mais complémentaires. Et même si je les ai lancés il y a quelques années, ils semblent tous les deux vouloir parler du présent et de l’avenir.

Le nouvel album de Damien Jurado, The Monster Who Hated Pennsylvania, sort également ce vendredi 14 mai sur Maraqopa Records.

Okkervil River (Solo) et Damien Jurado – Tournée américaine d’automne:

21/09 – Evanston, IL – ESPACE

22/09 – Evanston, IL – ESPACE

23/09 – Grand Rapids, MI – Théâtre riche

9/24 – Ann Arbor, MI – L’Arche

9/25 – Louisville, KY – Headliners Music Hall

26/09 – Nelsonville, OH – Opéra de Stuart

28/09 – Nashville, TN – Records du troisième homme

9/29 – Atlanta, GA – Exploitation viticole de la ville

9/30 – Charlotte, NC – Théâtre de quartier

10/1 – Carrboro, Caroline du Nord – Berceau du chat

10/2 – Vienne, VA – Granges à Wolf Trap

10/3 – Woodstock, NY Levon Helm Studios

10/5 – Boston, MA – Exploitation viticole de la ville

10/6 – Brooklyn, NY – À annoncer

10/7 – Holyoke, MA – Gateway City Arts

12/1 – Santa Ana, Californie – Ebell of Santa Ana

12/2 – Ojai, Californie – Ojai Women’s Club

12/3 – Oakland, Californie – Starline Social Club

12/4 – Big Sur, CA – Henry Miller Memorial Library (première exposition)

12/4 – Big Sur, CA – Henry Miller Memorial Library (spectacle tardif)

12/5 – Sonoma, CA – Théâtre Sebastiani

12/8 – Portland, OR – Studios du Mississippi

12/9 – Portland, OR – Mississippi Studios

12/10 – Tacoma, WA – Salle Fawcett

12/11 – Bellingham, WA – Buffle sauvage.

Visitez le site officiel d’Okkervil River pour plus d’informations sur la prochaine tournée américaine.