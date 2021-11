Will Smith a pensé à se suicider, révèle dans un documentaire

Will Smith révèle dans un documentaire qu’il a pensé à se suicider | Instagram

L’acteur Will Smith a révélé qu’à un moment donné, il avait pensé à se suicider et cela s’est produit dans le cadre du documentaire ‘Meilleure forme de ma vie‘qui fait suite à sa perte de poids, quelque chose que personne n’imaginait ne lui traverserait jamais l’esprit.

Comme vous pouvez le voir, le célèbre acteur Will Smith est la preuve vivante qu’être en forme à l’extérieur ne répare pas ce qu’il y a à l’intérieur, car il vient de révéler qu’il a déjà envisagé de se suicider.

Smith a fait la révélation dans une bande-annonce de sa série film documentaire qui se trouve sur la plate-forme YouTube, « Will Smith: The Best Shape of My Life ».

Le médecin continue son voyage en perdant 20 kilos en 20 semaines, mais le régime amaigrissant ouvre la porte à certains problèmes fondamentaux dans sa vie.

Quand j’ai commencé ce programme, je pensais que j’étais dans la meilleure forme physique de ma vie, physiquement. Mais, mentalement, il était ailleurs. Et j’ai fini par découvrir plein de choses cachées sur moi », a commenté l’acteur.

Après avoir fait une référence obtuse dans une conversation avec sa famille, il a déclaré que c’était la seule fois de sa vie qu’il envisageait de se suicider.

Malheureusement, il donne un contexte à cela, même s’il en parle vraisemblablement dans la série documentaire.

En revanche, la série documentaire de Will Smith, qui a été lancée vendredi dernier, coïncide avec le lancement de ses prochains mémoires, où il dit qu’il expose sa vie et tant de choses que les gens ne savent pas.

C’est là que le producteur de films Will fait comprendre à ses fans que ce que vous voyez à l’écran n’est pas réel.

Ce que vous avez fini par comprendre en tant que Will Smith, la star de cinéma plus grande que nature qui annihile les extraterrestres, est en grande partie une construction, un personnage soigneusement conçu et perfectionné conçu pour me protéger, pour me cacher du monde. Pour cacher le lâche. »

La vérité est que Will Smith a été assez surpris lorsqu’il a supposé qu’il s’était débarrassé des kilos en trop en quarantaine.

Après avoir avoué à ses fans que, selon lui, il était dans « la pire forme de ma vie », l’acteur de 53 ans a profité de son temps pour aller à la salle de sport, même si c’est le week-end.

En seulement cinq mois, le chanteur a également dévoilé les résultats qu’il a obtenus après avoir changé son alimentation et son mode de vie à travers une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.